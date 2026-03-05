快訊

川普第2波全球關稅來襲 美財長：最快本周調升至15%稅率

經典賽／開打前動盪！老虎決定讓李灝宇退出 中華隊遞補張政禹

太子集團在押9被告交保 8人辦保重見天日、1人返回看守所

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安「育兒減工時」象徵試辦？他曝洪申翰兩數字轟有臉批？

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
少子化嚴峻，台北市長蔣萬安（中）日前宣布三月起推「育兒減少工時計畫」。本報資料照片
少子化嚴峻，台北市長蔣萬安（中）日前宣布三月起推「育兒減少工時計畫」。本報資料照片

北市長蔣萬安推動育兒減工時新政，勞動部長洪申翰表示，若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦。爭取港湖議員初選的國民黨青年部前主任陳冠安說，「勞工工時增加、育嬰留職停薪津貼給付件數減少，洪申翰有臉批評蔣萬安？」

陳冠安調閱數字發現，台灣受雇勞工的年總工時一年比一年高，2024年高達2030.4小時，連續四年成長；洪申翰2024年11月上任，以受雇員工每人每月平均總工時看，洪上任時是173.6小時，但截止2025年12月，卻成長到179.4小時。從數據來看，洪申翰不是研究減少工時，而是研究如何增加？

另外，以育嬰留職停薪津貼給付件數看，洪申翰上任的2024年11月有4萬3723件，一年後同期則只有3萬5946件。洪上任一年，育嬰留職停薪津貼給付件數衰減快2成。陳冠安大酸「洪申翰這成績，是在象徵性工作吧。」

陳冠安說，蔣萬安的「育兒減少工時計畫」上路第三天，就已有近30家企業申請，且企業類別相當多元，顯示政策方向獲得接受。然而見不得北市府好的民進黨，馬上就忍不住跳出來批評。蔣萬安之前受訪就說，此項政策目前仍是試辦性質，鼓勵企業參與，如果辦得好，當然會編列更多預算來挹注，也可透過試辦來除錯，為正式上路做鋪墊。

陳說，但更噁心的是，部長洪申翰說，勞動部為減少工時做很多研究，從上述數字看，部長洪申翰的研究是做到外太空去？

勞動部部長洪申翰。記者潘俊宏／攝影
勞動部部長洪申翰。記者潘俊宏／攝影

延伸閱讀

推育兒減工時大獲好評 北市短短4天近30企業申請

洪申翰稱蔣萬安育兒減工時恐象徵性試辦？北市曝3天申請家數

北市首創育兒減工時 勞長洪申翰：若配套沒處理好恐成「象徵性試辦」

家長有感！蔣萬安育兒減工時新政 上路3天已近30家企業申請

相關新聞

蔣萬安「育兒減工時」象徵試辦？他曝洪申翰兩數字轟有臉批？

北市長蔣萬安推動育兒減工時新政，勞動部長洪申翰表示，若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦。爭取港湖議員初選的國民黨青年部前主任陳冠安說，「勞工工時增加、育嬰留職停薪津貼給付件數減少，洪申翰有臉批評蔣萬安？」

歷史上的今天／1960年慶第34屆童軍節 總會戶外秀技能

1960年3月5日是第34屆童子軍節，全國各地童子軍都舉辦慶祝活動。時任中國童子軍總會總幹事謝又華，當日上午9時率領全國童軍代表前往中央委員會致敬，以感謝該會對童子軍之愛護。中國童子軍總會當日下午2時在教育部舉行慶祝大會，下午3時移師到台北新公園（現二二八和平紀念公園）舉行童子軍技能表演，童軍特技表演是童軍活動中展現技能、傳承精神的特色表演，常見的有繩結技法（如繩結舞、繩索工程），利用繩索進行的各種編結技巧，來搭建簡易工程，還有野外技能（生火、炊事、搭建）。

總統接見傑出資訊人才獎得主 張耀中籲AI新十大建設強化東部智慧醫療

賴清德總統2日接見2025年資訊月「傑出資訊人才獎」獲獎者。國立台東大學研發長張耀中教授向總統呈遞區域智慧均衡發展政策建言。張耀中強調，面對高齡社會，距離不應是決定生命的變數，期盼政府透過AI新十大建設挹注東部研發資源，縮短城鄉醫療落差，讓 AI 科技成為偏鄉居民最堅實的生命後盾，落實健康台灣願景。

書記官專業加給28年未調整 今獲核定調增29.15%至6070元

全國書記官鬧人力荒，法務部今指出，為肯定書記官長期以來在司法實務工作中所付出的專業與辛勞，自2019年起研議調增書記官增支專業加給，今獲行政院核定同意，調增數額參照1997年修正迄今軍公教員工待遇累進調幅約29.15%，由4700元調增至6070元，本月1日起生效。

林佳龍以總統特使身分訪問吐瓦魯 將實地參訪台吐深化合作成果

外交部長林佳龍以賴清德總統特使身分前往我國位於太平洋友邦吐瓦魯，4日已抵達吐國，代表台灣政府向吐瓦魯致意，並將展開一系列訪問行程。在吐國的歡迎儀式中，林佳龍與吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）及多位政要會晤。林佳龍表示，期待此行實地參訪台吐深化合作的具體成果。

從新板百萬行情到Tpark崛起　「遠雄信義CENTER」價值浮現

在全球供應鏈重組與關稅政策調整之際，台灣半導體與科技產業供應鏈的硬實力，是全球AI時代的最強國際籌碼與兵家必爭之地，專家指出，當製造業由代工走向高值化與研發導向，企業對於具備形象、機能與長期增值潛力的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。