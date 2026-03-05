蔣萬安「育兒減工時」象徵試辦？他曝洪申翰兩數字轟有臉批？

北市長蔣萬安推動育兒減工時新政，勞動部長洪申翰表示，若配套沒處理好，恐流於象徵性試辦。爭取港湖議員初選的國民黨青年部前主任陳冠安說，「勞工工時增加、育嬰留職停薪津貼給付件數減少，洪申翰有臉批評蔣萬安？」

陳冠安調閱數字發現，台灣受雇勞工的年總工時一年比一年高，2024年高達2030.4小時，連續四年成長；洪申翰2024年11月上任，以受雇員工每人每月平均總工時看，洪上任時是173.6小時，但截止2025年12月，卻成長到179.4小時。從數據來看，洪申翰不是研究減少工時，而是研究如何增加？

另外，以育嬰留職停薪津貼給付件數看，洪申翰上任的2024年11月有4萬3723件，一年後同期則只有3萬5946件。洪上任一年，育嬰留職停薪津貼給付件數衰減快2成。陳冠安大酸「洪申翰這成績，是在象徵性工作吧。」

陳冠安說，蔣萬安的「育兒減少工時計畫」上路第三天，就已有近30家企業申請，且企業類別相當多元，顯示政策方向獲得接受。然而見不得北市府好的民進黨，馬上就忍不住跳出來批評。蔣萬安之前受訪就說，此項政策目前仍是試辦性質，鼓勵企業參與，如果辦得好，當然會編列更多預算來挹注，也可透過試辦來除錯，為正式上路做鋪墊。

陳說，但更噁心的是，部長洪申翰說，勞動部為減少工時做很多研究，從上述數字看，部長洪申翰的研究是做到外太空去？