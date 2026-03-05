聽新聞
被指赴京對接「鄭習會」張雅屏駁斥：媒體自編劇本

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

自由報導指出，國民黨大陸事務部主任張雅屏將代表國民黨主席鄭麗文出席北京台商活動，並與陸方對接「鄭習會」時程。張雅屏發文駁斥，指相關報導全文充斥未經證實的揣測與刻意拼貼的敘事，將例行性工作扭曲為政治陰謀，誤導視聽、混淆焦點。

張雅屏指出，每年春節過後，國民黨大陸事務部皆依慣例赴大陸各地走春，出席台商春酒與交流活動，這是行之有年的服務行程，絕非所謂「政治密會」或「刻意鋪陳」。與台商保持聯繫，是責任與承諾，不容被惡意抹黑。

張雅屏表示，自鄭麗文就任後，國民黨已重啟「大陸台商服務中心」，持續依規協助處理各種大陸台商問題，走訪與座談將持續至4月上旬。當執政黨對台商困境束手無策，國民黨選擇實際行動，而不是口水政治。

至於「鄭習會」時程，張雅屏表示，各種匿名「北京消息」與戰略推演，不過是媒體自編劇本。任何交流都應以兩岸和平與人民福祉為前提審慎規畫，而非任由特定媒體設定議程。

張雅屏說，兩岸關係攸關2300萬人民安全，絕非操作對立的工具。國民黨堅持在「九二共識、反對台獨」的基礎上推動交流、降低敵意、創造對話空間。抹黑改變不了國民黨服務台商、守護和平的初衷。兩岸和平是國民黨的使命，「以獨促統」將成為民進黨的悲歌。請回歸專業，停止政治操作。

