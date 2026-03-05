行政院拒副署黨產條例修法 救國團：深切遺憾

行政院長卓榮泰表態，將不副署立法院通過的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」、「衛星廣播電視法」及「立法院組織法」修正案。救國團主任葛永光代表全體同仁及義工表達嚴正關切與深切遺憾。

葛永光指出，立法院依法完成三讀程序的修法，是依循憲政體制所為的立法行為，行政權以副署權拒絕法律公布，已涉及權力分立界線之重大爭議，更對民主法治國原則投下陰影。

葛表示，立法院通過的修正條文，明確將救國團排除於「不當黨產處理條例」適用範圍，並回溯至2016年施行日生效，目的在於釐清長年爭議，回歸歷史事實與法律定位。行政院卻以「為特定個案量身打造」、「推翻大法官解釋」為由拒絕副署，此一說法並未完整呈現救國團成立背景與組織沿革，忽略憲政實務對副署制度的界定。

葛提到，救國團自1952年成立之初，即為配合國家青年政策所設立的政府組織，歷經行政院核定設置與監督，並經法院及教育部、內政部等公權力機關認定救國團成立時為政府機構，非政黨的附隨組織。黨產會在其官網及公文書中也承認救國團的政府組織定位，將救國團概括認定為政黨附隨組織，忽略歷史脈絡與制度背景，既不符比例原則，更嚴重違反平等原則。立法院修法乃是基於此項事實，釐清歷史真相，並還救國團公道。

葛說，行政院以「為特定個案量身打造」為由拒絕副署，該法案原來涵括婦聯會等團體在內，經過藍白兩黨深入交換意見後，認為只有救國團成立時是政府組織，應排除在黨產條例之外，尤其多年來，「不當黨產處理條例」適用爭議，對救國團合法正常運作造成重大衝擊，法律制度的設計，應兼顧轉型正義與基本權保障，特別是憲法所保障之工作權與生存權。數千名基層員工並非歷史決策者，卻長期承擔制度不確定所帶來的影響，實非公平正義之體現。