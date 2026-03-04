聽新聞
鄭正鈐：台美關稅協議涉及主權與健康 應送交立院實質審查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
國民黨立委鄭正鈐表示，台美關稅協議涉及主權與健康，應送交立院實質審查。圖／鄭正鈐提供
國民黨立委鄭正鈐表示，台美關稅協議涉及主權與健康，應送交立院實質審查。圖／鄭正鈐提供

行政院長卓榮泰昨天赴立法院報告台美關稅協議，指出取得15%且不疊加 MFN 稅率，並有逾2000項產品豁免，稱為談判最大亮點。國民黨立委鄭正鈐表示，數字背後卻是國人健康與國家主權的讓渡。

鄭正鈐表示，協議內容存在四大爭議：一、食安防線撤守，協議開放美牛絞肉與內臟，全面回歸 Codex 標準，取消 2021 年建立的「進口牛肉檢疫及查驗程序」，等同讓含瘦肉精美牛直接進入市場，國人食安防線全面撤防。二、藥品審查權限縮，美國FDA通過的藥品，六個月內即可自動取得台灣藥證，削弱台灣藥品安全審查與藥價談判的主導能力。

鄭正鈐指出，三、美規車免驗免稅，協議要求美國進口車六個月後不得再由台灣檢驗，排除我方監管機制，等同讓出台灣對安全標準的主導權。四、國防預算被綁架，協定將國防支出占GDP3%明文化為義務，涉及國會預算審議權與國家財政自主，嚴重影響憲政運作。

鄭正鈐說，針對這份涉及主權與國人健康的協定，行政院必須將協定送交立法院進行實質審查，而非僅以「備查」處理；在藥品、車輛與食安項目上，明定台灣自主監管紅線，不得因協定而弱化審查權；就國防3%條款提出完整憲政影響評估，並透過解釋性聲明，排除對未來政府預算編列的法律拘束效力。

鄭正鈐呼籲，政府不應僅以關稅讓利作為政績宣傳，忽視協定背後對台灣主權、食安與醫療安全的重大影響。

食安 國防支出 藥品

