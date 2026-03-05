王定宇緋聞 賴清德提「最高標準自我規範」

具有民進黨中常委身分的立委王定宇再爆桃色事件，身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在中常會表示，民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對民進黨的期待。

賴清德這段談話被指就是針對王定宇。但民進黨人士表示，王定宇案尚無違法之虞，屬於社會觀感、道德層次問題，黨中央預計不會有進一步處置。

雖然賴總統說出重話，但王定宇昨天已前往日本，預計觀賞世界棒球經典賽，並未出席民進黨中常會；昨天一度傳出緋聞事件女主角劉怡萱原本要和王定宇共赴日本一同觀賽，但在緋聞被爆後，女方已緊急取消行程。王定宇辦公室則表示，對該議題沒有進一步回應。

王定宇陷桃色風波，是否影響中常委資格？民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，中常委是票選出來，要剝奪資格在民進黨體制內「比較難想像」。立委王世堅則表示，如要撤換掉王定宇中常委身分，必須遵照程序。