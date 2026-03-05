聽新聞
王定宇緋聞 賴清德提「最高標準自我規範」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

具有民進黨中常委身分的立委王定宇再爆桃色事件，身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在中常會表示，民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對民進黨的期待。

賴清德這段談話被指就是針對王定宇。但民進黨人士表示，王定宇案尚無違法之虞，屬於社會觀感、道德層次問題，黨中央預計不會有進一步處置。

雖然賴總統說出重話，但王定宇昨天已前往日本，預計觀賞世界棒球經典賽，並未出席民進黨中常會；昨天一度傳出緋聞事件女主角劉怡萱原本要和王定宇共赴日本一同觀賽，但在緋聞被爆後，女方已緊急取消行程。王定宇辦公室則表示，對該議題沒有進一步回應。

王定宇陷桃色風波，是否影響中常委資格？民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，中常委是票選出來，要剝奪資格在民進黨體制內「比較難想像」。立委王世堅則表示，如要撤換掉王定宇中常委身分，必須遵照程序。

莊瑞雄 王世堅 王定宇 賴清德 中常委

政院又不副署3修法 在野痛批獨裁

立法院一月間三讀通過衛星廣播電視法「中天條款」、不當黨產條例排除救國團適用，以及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法，行政院昨天表示，三項修法內容皆嚴重悖離憲法原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰已基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署。

被指赴京對接「鄭習會」張雅屏駁斥：媒體自編劇本

自由報導指出，國民黨大陸事務部主任張雅屏將代表國民黨主席鄭麗文出席北京台商活動，並與陸方對接「鄭習會」時程。張雅屏發文駁斥，指相關報導全文充斥未經證實的揣測與刻意拼貼的敘事，將例行性工作扭曲為政治陰謀，誤導視聽、混淆焦點。

行政院拒副署黨產條例修法 救國團：深切遺憾

行政院長卓榮泰表態，將不副署立法院通過的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」、「衛星廣播電視法」及「立法院組織法」修正案。救國團主任葛永光代表全體同仁及義工表達嚴正關切與深切遺憾。

盧秀燕訪美前邀產業座談 喊話中央

台中市長盧秀燕昨率全國之先，邀產業界代表開座談會，了解美國關稅改採一二二條款後的衝擊與業界訴求。盧呼籲中央政府，應化被動為主動，積極採取實際行動；她也會蒐集各界意見，在訪美時盡力協助。

鄭正鈐：台美關稅協議涉及主權與健康 應送交立院實質審查

行政院長卓榮泰昨天赴立法院報告台美關稅協議，指出取得15%且不疊加 MFN 稅率，並有逾2000項產品豁免，稱為談判最大亮點。國民黨立委鄭正鈐表示，數字背後卻是國人健康與國家主權的讓渡。

