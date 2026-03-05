政院又不副署3修法 在野痛批獨裁

立法院一月間三讀通過衛星廣播電視法「中天條款」、不當黨產條例排除救國團適用，以及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法，行政院昨天表示，三項修法內容皆嚴重悖離憲法原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰已基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署。

國民黨表示，民進黨政府治國無方、對抗有術，動輒把「違憲」掛在嘴邊，把副署權當成政治擋箭牌與情緒出口，遇到不同意見，不是理性對話，而是直接翻桌；不是拿出執政能力，而是操作憲政衝突，典型「不會執政，卻很會亂政」。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥批評，行政院長依法負有副署與公布法律之憲政義務，卓揆此舉形同主動違法，也是選擇性執行法律：今天因「不同意」而不副署，明天也可能因「不喜歡」而不執行，嚴重傷害憲政；國民黨立委翁曉玲更批，此舉根本是實質戒嚴。

卓揆去年十二月首度針對財劃法修正條文祭出「不副署」，今年二月再對眷改條例採取相同救濟手段，加計昨天的三法，這已是他第三度、共計五法「不副署」。翁曉玲批評，賴總統、卓榮泰違憲紀錄又多一樁。

提案修正立法院組織法的國民黨立委牛煦庭表示，當初修法曾問過行政院人事行政總處，他們回應「完全尊重立法院」，請行政院向國人解釋，為什麼同一個法律見解會有不同的結果？

民眾黨團總召陳清龍說，獨大行政權，不僅架空立法權，更是取代司法權，我國的民主法治正在被毀憲亂政的獨裁者侵蝕。

行政院發言人李慧芝指出，黨產條例修法推翻司法院大法官已經做成的合憲解釋、試圖為特定個案解套；衛星廣播電視法修法，則無視頻位資源的稀缺性，對於新聞頻道創造不合理的差別待遇，侵害通訊傳播自由，更違反憲法權力分立、信賴保護、誠實信用及平等原則；至於立法院組織法修法，可能讓現行刑法制裁體系出現漏洞，未來詐領助理費更難受到貪汙罪制裁。