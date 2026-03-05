聽新聞
藍版軍購條例今拍板 反空白授權

聯合報／ 記者鄭媁李人岳李成蔭／台北報導
國民黨版軍購條例草案何時出爐，備受關注。圖／聯合報系資料照片 洪哲政
為趕在明天與行政院版本一同付委，國民黨立院黨團預計今天提出黨版軍購特別條例草案。國民黨高層表示，除支持目前已經獲得發價書的三五○○億元對美軍購，未來美方再提出新發價書的軍售，也同意另立新條例處理；但為避免拉法葉案、鐽震案重演，堅決反對具爭議及缺乏保障的商業採購，軍購必須符合台海作戰需求、完成建案程序、美方同意出售三大要件。

該高層說，國民黨堅持武器裝備採購必須依據國防部「十年兵力規畫案」及「五年兵力整建計畫」所提出的台海作戰需求，完成含總工作計畫的「建案程序」，軍購案才能順利成軍戰備，預算和結算程序也才能推動完成；國民黨也要求，武器裝備採購案都必須獲得美國政府正式發出的發價書，確定美方同意出售的規格、價格、交貨期程及付款條件等，堅決反對目前賴政府一點二五兆元「空白授權」的版本。

據了解，考量到過往軍購重大爭議皆源自商業採購，國民黨堅持軍購要以獲得美方發價書為前提，也就是美方提供相關報價與細節後，再行審議。該高層表示，軍購預算不容非急需商購項目，因此對於金額不透明、無後續維修保障、缺乏保障的軍事商購，國民黨將不予支持。

國民黨內對軍購版本仍有雜音，今天上午黨團大會將依上述原則拍板黨版內容。「戰鬥藍」昨舉行研討會時，立委徐巧芯表示還沒看到智庫所提黨版草案，中廣前董事長趙少康大呼「太誇張了」，他強調智庫不能取代黨團，黨內重要立委都沒看到草案，不是民主政治的常態。趙建議合併徐巧芯版本與國民黨智庫「三五○○億加Ｎ」版本，匡列八千億元、通過三五○○億元，剩下的凍結，報告後才能動支。

國民黨立委王鴻薇表示，這段期間聽到很多種版本，也是因為美國在台協會（ＡＩＴ）確實有跟前主席們、重要縣市長們溝通，但希望大家不要「各吹各的調」，這樣對國民黨很傷，「打個電話有很難嗎？」她會支持一個大家協調好的共同版本。

國民黨文傳會副主委尹乃菁昨在中常會後轉述，幾位中常委對軍購表達關切，黨主席鄭麗文強調，國民黨向來支持軍購，且絕對是最專業、負責任的團隊去面對草案，最後黨版立場絕對是清楚一致的。立院黨團總召傅崐萁也說，黨版的討論都是開放的，會做最完整、最周全的考量。

