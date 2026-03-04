快訊

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨批卓榮泰：把副署權當擋箭牌 不會執政卻很會亂政

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰決定不副署衛星廣播電視法、不當黨產條例立法院組織法等修法。國民黨今嚴正指出，民進黨政府治國無方、對抗有術，動輒把「違憲」掛在嘴邊，把副署權當成政治擋箭牌與情緒出口。遇到不同意見，不是理性對話，而是直接翻桌；不是拿出執政能力，而是操作憲政衝突，典型「不會執政，卻很會亂政」。

國民黨表示，本次修法係立法院依據憲法職權行使立法權，經公開討論、依法三讀完成。無論是媒體制度調整、黨產條例規範檢討，或立法院組織法助理費補助機制修正，都是制度層面的政策選擇。行政院若真有疑慮，大可依法提出覆議或聲請釋憲，不是擺出「朕不同意」的姿態，用不副署製造對立，把副署權誤當成行政院長的否決權。

國民黨批評，民進黨過去在野時高喊尊重國會、反對行政擴權，如今掌握行政權後，卻把副署制度當成政治武器。標準可以隨著位子改變，原則卻跟著權力轉彎；只要不是自己主導的法案，就貼上「量身打造」、「違憲翻案」的標籤。民進黨眼中的憲政，似乎只有「順我者昌」四個字。

國民黨表示，，行政院聲稱修法推翻大法官釋憲結果，更是刻意誇大。釋憲的功能在於界定違憲界線，立法院本就有責任在憲法框架內調整法律，使制度更符合現實需要。若行政院真心認為違憲，請依程序處理，而不是用不副署製造政治戲劇效果。把嚴肅的憲政程序操作成政治秀場，才是真正對憲法不敬。

國民黨表示，副署制度的設計，是行政權內部責任分工機制，絕非用來架空國會、杯葛多數民意的工具。今日行政院選擇以不副署對抗立法院三讀結果，等同以行政權凌駕立法權之上，口口聲聲捍衛權力分立，實際上卻親手破壞權力分立。

國民黨指出，一個成熟的政府，面對不同意見應提出政策論述與法理依據；一個焦躁的政府，才會動輒扣帽子、製造衝突。民進黨若把每一次立法監督都當成「政敵挑釁」，把每一次制度檢討都視為「政治清算」，那麼真正被拖累的，是國家治理與人民信任。

國民黨表示，台灣需要的是穩定執政、理性對話，不是天天上演的憲政對抗劇。行政院若真心捍衛民主，請回到制度內解決爭議，不是用副署權當政治情緒的出口。否則只會再次證明，民進黨或許很會操作衝突，但面對治國課題，卻始終拿不出真正的執政能力。

黨產條例 民進黨政府 立法院 卓榮泰

延伸閱讀

政院不副署衛廣法等修法 藍籲懸崖勒馬、白批行政權獨大

行政院不副署立法院組織法 牛煦庭：藍綠白委都支持

卓榮泰拍板不副署衛廣法、黨產條例及立院組織法 民眾黨團嗆毀憲亂政

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

相關新聞

國民黨批卓榮泰：把副署權當擋箭牌 不會執政卻很會亂政

行政院長卓榮泰決定不副署衛星廣播電視法、不當黨產條例、立法院組織法等修法。國民黨今嚴正指出，民進黨政府治國無方、對抗有術，動輒把「違憲」掛在嘴邊，把副署權當成政治擋箭牌與情緒出口。遇到不同意見，不是理性對話，而是直接翻桌；不是拿出執政能力，而是操作憲政衝突，典型「不會執政，卻很會亂政」。

行政院不副署三項修法 藍委批「實質戒嚴」

行政院稍早宣布不副署黨產條例、「中天條款」、「助理費法案」等三項修法。國民黨立法院黨團批評，此舉形同主動違法，也是選擇性執行法律；今天因「不同意」而不副署，明天也可能因「不喜歡」而不執行，嚴重傷害憲政；國民黨立委翁曉玲也批，此舉根本是實質戒嚴。

【即時短評】赴美前奏曲 盧秀燕能帶回什麼是關鍵

台中市長盧秀燕即將赴美，正戲還沒上演，前奏已掀起政壇巨浪，從夜宴藍委、合體台北市長蔣萬安，到今天開出關稅產業座談會第一槍，外界對此行的期待值正朝前所未有的高度堆疊。盧這趟美國行已是2028之路的關鍵一步，能否帶回實質成果，考驗她的政治手腕與事前準備。

卓榮泰拍板不副署衛廣法、黨產條例及立院組織法 民眾黨團嗆毀憲亂政

立法院會今年1月三讀修正衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法，行政院長卓榮泰今天拍板不副署。民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，如此獨大的行政權，不僅架空立法權，更是取代司法權，我國的民主法治正在被毀憲亂政的獨裁者侵蝕。

行政院不副署立法院組織法 牛煦庭：藍綠白委都支持

行政院今宣布不副署衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法等3修法。對此，提案修法立法院組織法的國民黨立委牛煦庭回應，當初修法曾問過行政院人事行政總處，他們回應「沒有意見，完全尊重立法院」，法律見解也完全依照行政院版，且藍綠白黨團立委皆對新增預算部分表達支持。

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

藍白聯手修正被外界視為「中天條款」相關修法、助救救國團的黨產條例，及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法。行政院說，修法嚴重背離憲法原則，更無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰已基於憲法賦予行政院院長的副署權，決定不予副署，捍衛憲法民主原則及權力分立原則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。