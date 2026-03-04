英國代表駐台週年辦感恩茶會 盼英台團結更強大

駐台滿週年，英國代表包瓊郁今天表示，樂見奇美博物館與大英博物館合作，期盼英台不僅文化連結密切，在共同挑戰、供應鏈及研發夥伴關係也持續深化，「團結讓我們更強大」。

英國在台辦事處今天在奇美博物館舉辦「南台灣感恩茶會」，並邀請合作夥伴參觀特展「埃及之王：法老」。美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）、高雄分處長張子霖（Neil H. Gibson）、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史以及南部縣市政府人員等都出席。

包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）於2025年2月就任，她致詞時先以台語問好，並表示，早在2022年就已造訪台南，決心在接任英國代表前就要對台灣有所理解，尤其是台北之外的「真正台灣」，親眼看看台灣的「前首都」。

不過，包瓊郁說，不同於傳統的公路旅行，租一台「銅管仔車」、把音樂放到最大聲，當時來到台灣見到乾淨且便捷的高鐵、共享單車以及準時的公車，給了她震撼教育。

細數在鹿港老街玩彈珠台、喝麵茶、第一次吃花生捲冰淇淋，以及愛上台南和擔仔麵、在台江國家公園及安平古堡漫步的經驗，包瓊郁引用俗諺「一府二鹿三艋舺」，認為這7個字呈現台南的力量和繁榮，更在這座古老城市感受到歷史深度。

包瓊郁開玩笑說，「當然，埃及法老對『古老』可能有不同見解，但暫時不管他們」。「埃及之王：法老」特展10萬張早鳥票在一個小時內售罄，充分體現台灣人民的內斂而濃厚的文化修養，也期許奇美博物館和英國文化機構的夥伴關係持續深化。

包瓊郁強調，除了文化連結，英國鄭重看待與台灣緊密合作，包括共同安全挑戰、保護全球化供應鏈以及研發方面的夥伴關係，確保雙方的強項繼續維持強勢，「團結讓我們更強大」。

台南市長黃偉哲呼應包瓊郁打趣地說，「別忘了還有『四月津』」，這次也有舉辦燈會；黃偉哲與奇美博物館長許家彰同聲指出，台南跟英國文化交流密切，期望未來持續合作舉辦展覽，讓台南成為國際文化重要據點。

奇美博物館首度與大英博物館攜手，推出被譽為台灣史上最大規模法老文物特展，展出珠寶、陪葬品、石雕、棺木到文書信件等280件珍貴文物，帶領觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等法老傳奇時代，展期到2027年1月10日止。