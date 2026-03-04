快訊

外交部設立服務專區 林佳龍：全力協助國人海外安全

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對中東局勢持續變化，正擔任總統特使出訪我國友邦吐瓦魯外交部林佳龍4日晚間透過社群平台表示，外交部正隨時掌握情勢發展並協助海外國人安全。林佳龍並表示，外交部已設立「因應中東情勢服務專區」，即時更新安全建議及相關措施，提供國人最新資訊與指引。

林佳龍說，出訪期間仍與各駐外館處保持即時聯繫，隨時掌握中東地區最新局勢及當地國人動態，確保在第一時間提供必要協助。林佳龍說，中東情勢仍在快速變動。外交部將持續密切關注發展，全力守護國人安全。也請在當地的國人提高警覺，留意官方公告與安全資訊。

林佳龍指出，近期因戰事升溫，中東多國空域一度關閉，部分國人因航班調整影響而暫時滯留。目前阿曼、沙烏地阿拉伯及約旦等國空域已開放，杜拜機場亦有有限航班恢復起降，已有部分國人於4日下午順利返台。

林佳龍呼籲，仍在相關地區的國人，如有離境需求，請儘速利用現有商業航班離境；如遇急難或緊急情況，務必立即與我國駐外館處聯繫，外交部將全力提供協助。

林佳龍 外交部 航班 中東 吐瓦魯 央行

相關新聞

國民黨批卓榮泰：把副署權當擋箭牌 不會執政卻很會亂政

行政院長卓榮泰決定不副署衛星廣播電視法、不當黨產條例、立法院組織法等修法。國民黨今嚴正指出，民進黨政府治國無方、對抗有術，動輒把「違憲」掛在嘴邊，把副署權當成政治擋箭牌與情緒出口。遇到不同意見，不是理性對話，而是直接翻桌；不是拿出執政能力，而是操作憲政衝突，典型「不會執政，卻很會亂政」。

行政院不副署三項修法 藍委批「實質戒嚴」

行政院稍早宣布不副署黨產條例、「中天條款」、「助理費法案」等三項修法。國民黨立法院黨團批評，此舉形同主動違法，也是選擇性執行法律；今天因「不同意」而不副署，明天也可能因「不喜歡」而不執行，嚴重傷害憲政；國民黨立委翁曉玲也批，此舉根本是實質戒嚴。

【即時短評】赴美前奏曲 盧秀燕能帶回什麼是關鍵

台中市長盧秀燕即將赴美，正戲還沒上演，前奏已掀起政壇巨浪，從夜宴藍委、合體台北市長蔣萬安，到今天開出關稅產業座談會第一槍，外界對此行的期待值正朝前所未有的高度堆疊。盧這趟美國行已是2028之路的關鍵一步，能否帶回實質成果，考驗她的政治手腕與事前準備。

卓榮泰拍板不副署衛廣法、黨產條例及立院組織法 民眾黨團嗆毀憲亂政

立法院會今年1月三讀修正衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法，行政院長卓榮泰今天拍板不副署。民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，如此獨大的行政權，不僅架空立法權，更是取代司法權，我國的民主法治正在被毀憲亂政的獨裁者侵蝕。

行政院不副署立法院組織法 牛煦庭：藍綠白委都支持

行政院今宣布不副署衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法等3修法。對此，提案修法立法院組織法的國民黨立委牛煦庭回應，當初修法曾問過行政院人事行政總處，他們回應「沒有意見，完全尊重立法院」，法律見解也完全依照行政院版，且藍綠白黨團立委皆對新增預算部分表達支持。

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

藍白聯手修正被外界視為「中天條款」相關修法、助救救國團的黨產條例，及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法。行政院說，修法嚴重背離憲法原則，更無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰已基於憲法賦予行政院院長的副署權，決定不予副署，捍衛憲法民主原則及權力分立原則。

