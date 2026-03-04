外交部設立服務專區 林佳龍：全力協助國人海外安全

針對中東局勢持續變化，正擔任總統特使出訪我國友邦吐瓦魯的外交部長林佳龍4日晚間透過社群平台表示，外交部正隨時掌握情勢發展並協助海外國人安全。林佳龍並表示，外交部已設立「因應中東情勢服務專區」，即時更新安全建議及相關措施，提供國人最新資訊與指引。

林佳龍說，出訪期間仍與各駐外館處保持即時聯繫，隨時掌握中東地區最新局勢及當地國人動態，確保在第一時間提供必要協助。林佳龍說，中東情勢仍在快速變動。外交部將持續密切關注發展，全力守護國人安全。也請在當地的國人提高警覺，留意官方公告與安全資訊。

林佳龍指出，近期因戰事升溫，中東多國空域一度關閉，部分國人因航班調整影響而暫時滯留。目前阿曼、沙烏地阿拉伯及約旦等國空域已開放，杜拜機場亦有有限航班恢復起降，已有部分國人於4日下午順利返台。

林佳龍呼籲，仍在相關地區的國人，如有離境需求，請儘速利用現有商業航班離境；如遇急難或緊急情況，務必立即與我國駐外館處聯繫，外交部將全力提供協助。