政院不副署衛廣法等修法 藍籲懸崖勒馬、白批行政權獨大

行政院長卓榮泰決定不副署衛星廣播電視法、不當黨產條例、立法院組織法等修法。國民黨團書記長林沛祥今天呼籲行政院懸崖勒馬，回到憲法與法律軌道；民眾黨團總召陳清龍說，行政權獨大，架空立法權、取代司法權，民意會反撲。

立法院會1月陸續三讀通過衛星廣播電視法、不當黨產條例、立法院組織法等3項修法，行政院今天表示，3項修法內容嚴重悖離憲法原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰已基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥晚間發布新聞稿表示，行政院長依法負有副署與公布法律的憲政義務，若因政治立場或個人好惡而拒絕副署，形同主動違法，亦屬選擇性執行法律，不僅悖離憲政體制，更動搖行政權應受法律拘束的根本原則。

林沛祥說，行政院長如果今天可以因為「不同意」而不副署，明天是否也能因為「不喜歡」而不執行，這對國家憲政秩序將造成長遠且嚴重的傷害。

林沛祥表示，總統府秘書長潘孟安曾在立法院公開表示，總統作為憲法守護神，不會不公布法律，行政院也不會不副署，「不然會打臉總統」。今天卓榮泰之舉就是打臉總統賴清德以及潘孟安。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍透過新聞稿說，立法院三讀通過的法律，賴總統、卓榮泰不高興就可以不公布、不副署，如此獨大的行政權，不僅架空立法權，更取代司法權，台灣引以為傲的民主法治，正一點一滴被毀憲亂政的獨裁者侵蝕，相信民意一定會給予最嚴厲的反撲。

陳清龍表示，賴總統才在五院院長新春茶敘期許未來朝野可以和諧，但連立法院三讀通過的法律都不公布、不副署，朝野要如何和諧，還是賴總統口中的和諧，是只能唯賴總統之命是從。

陳清龍說，賴總統應兌現競選承諾，到立法院進行國情報告，並清楚說明何以總統竟違反憲法義務，拒絕公布立法院三讀通過的法律。