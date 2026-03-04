行政院不副署立法院組織法 牛煦庭：藍綠白委都支持

行政院今宣布不副署衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法等3修法。對此，提案修法立法院組織法的國民黨立委牛煦庭回應，當初修法曾問過行政院人事行政總處，他們回應「沒有意見，完全尊重立法院」，法律見解也完全依照行政院版，且藍綠白黨團立委皆對新增預算部分表達支持。

行政院發言人李慧芝說，立法院組織法修法，可能讓現行刑法制裁體系出現漏洞，未來詐領助理費更難受到貪污罪制裁，且修法過程，違反公開透明與討論原則，不符憲法民主原則，加上此案將增加政府財政負擔，卻未依法具體指明彌補資金來源，也違反憲法法治國原則。

對此，牛煦庭說，當初修法時，辦公室曾經詢問過行政院人事行政總處，對於助理費修法的意見，行政院人事行政總處回應「沒有意見，完全尊重立法院」。而本次修法所採取的法律見解，完全是依照行政院在本屆第一會期中，行政院版的「地方民意代表支給條例」的法律見解來修正，如果行政院認為此次修法造成法律漏洞，請行政院向國人解釋，為什麼同一個法律見解會有不同的結果。

另外，牛煦庭也說，此次修法內容在新增預算的部分，在修法討論過程中，已獲藍綠白三黨團立委支持共識，民進黨幹事長莊瑞雄甚至表示，增加助理費待遇部分他全部都贊同，建議行政院先行做黨內溝通再發表意見。