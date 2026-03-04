行政院不副署三項修法 藍委批「實質戒嚴」

行政院稍早宣布不副署黨產條例、「中天條款」、「助理費法案」等三項修法。國民黨立法院黨團批評，此舉形同主動違法，也是選擇性執行法律；今天因「不同意」而不副署，明天也可能因「不喜歡」而不執行，嚴重傷害憲政；國民黨立委翁曉玲也批，此舉根本是實質戒嚴。

藍白聯手修正被外界視為「中天條款」的「衛星廣播電視法」、助救國團的「黨產條例」，及攸關助理費補助的「立法院組織法」等三項修法。行政院說，修法嚴重背離憲法原則，更無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰決定不予副署，捍衛憲法民主原則及權力分立原則。

國民黨團書記長林沛祥表示，行政院長依法負有副署與公布法律之憲政義務，若因政治立場或個人好惡而拒絕副署，形同主動違法，亦屬選擇性執行法律，這不僅悖離憲政體制，更動搖行政權應受法律拘束的根本原則。今天可以因為「不同意」而不副署，明天是否也能因為「不喜歡」而不執行？這樣的先例一開，對我國憲政秩序將造成長遠且嚴重的傷害。

林沛祥提到，總統府秘書長潘孟安曾在立法院公開表示，總統作為憲法守護神，不會不公布法律，行政院也不會不副署，「不然會打臉總統」。今日卓榮泰之舉就是打臉賴清德總統、潘孟安。呼籲行政院懸崖勒馬，回到憲法與法律軌道；也請社會各界共同監督，對此種樹立惡例的行為予以制止與譴責，守住法治國最基本的底線。

國民黨立委翁曉玲也批，賴總統、卓榮泰違憲記錄又多一樁，至今不副署、不公布的法律已達5筆。賴總統是四權一把抓，做皇帝的樣；卓榮泰是行政院院長兼大法官，法律是否違憲、是否執行都是他說的算。賴政府現在的做法不就是在搞實質戒嚴？何必扭扭捏捏，乾脆就宣布戒嚴。這些行為也都是藐視國會、沒收立法權，賴總統及卓榮泰真的是違憲亂政第一名。