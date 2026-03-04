卓榮泰拍板不副署衛廣法、黨產條例及立院組織法 民眾黨團嗆毀憲亂政

立法院會今年1月三讀修正衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法，行政院長卓榮泰今天拍板不副署。民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，如此獨大的行政權，不僅架空立法權，更是取代司法權，我國的民主法治正在被毀憲亂政的獨裁者侵蝕。

2025年1月30日，立法院會三讀通過衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法修正案，卓榮泰今天拍板不予副署，理由為嚴重悖離憲法原則。行政院發言人李慧芝說明，行政院尊重立法院職權，當修法嚴重悖離憲政秩序與民主原則時，行政院作為憲政機關，本於憲法有責任把關。

針對行政院不副署法案，陳清龍晚間受訪時回應，立法院三讀通過的法律，賴清德總統與卓榮泰不高興就可以不公布、不副署，如此獨大的行政權，不僅架空立法權，更是取代司法權，台灣引以為傲的民主法治，正在一點一滴被毀憲亂政的獨裁者侵蝕，相信民意一定會給予最嚴厲的反撲。

陳清龍質疑，賴總統作為國家領導人，先前才在五院院長新春茶敘，期許未來朝野可以和諧，但是連立法院三讀通過的法律都能不公布、不副署，朝野還要如何和諧？還是賴總統口中的和諧，只能夠唯賴總統之命是從？

陳清龍強調，賴總統應該兌現其競選承諾，親自到立法院進行國情報告，清楚說明何以總統竟然違反憲法義務，拒絕公布立法院三讀通過的法律。