卓榮泰拍板不副署衛廣法、黨產條例及立院組織法 民眾黨團嗆毀憲亂政

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／本報資料照片
行政院長卓榮泰。圖／本報資料照片

立法院會今年1月三讀修正衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法，行政院長卓榮泰今天拍板不副署民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，如此獨大的行政權，不僅架空立法權，更是取代司法權，我國的民主法治正在被毀憲亂政的獨裁者侵蝕。

2025年1月30日，立法院會三讀通過衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法修正案，卓榮泰今天拍板不予副署，理由為嚴重悖離憲法原則。行政院發言人李慧芝說明，行政院尊重立法院職權，當修法嚴重悖離憲政秩序與民主原則時，行政院作為憲政機關，本於憲法有責任把關。

針對行政院不副署法案，陳清龍晚間受訪時回應，立法院三讀通過的法律，賴清德總統與卓榮泰不高興就可以不公布、不副署，如此獨大的行政權，不僅架空立法權，更是取代司法權，台灣引以為傲的民主法治，正在一點一滴被毀憲亂政的獨裁者侵蝕，相信民意一定會給予最嚴厲的反撲。

陳清龍質疑，賴總統作為國家領導人，先前才在五院院長新春茶敘，期許未來朝野可以和諧，但是連立法院三讀通過的法律都能不公布、不副署，朝野還要如何和諧？還是賴總統口中的和諧，只能夠唯賴總統之命是從？

陳清龍強調，賴總統應該兌現其競選承諾，親自到立法院進行國情報告，清楚說明何以總統竟然違反憲法義務，拒絕公布立法院三讀通過的法律。

副署 陳清龍 黨產條例 卓榮泰 民眾黨

相關新聞

國民黨批卓榮泰：把副署權當擋箭牌 不會執政卻很會亂政

行政院長卓榮泰決定不副署衛星廣播電視法、不當黨產條例、立法院組織法等修法。國民黨今嚴正指出，民進黨政府治國無方、對抗有術，動輒把「違憲」掛在嘴邊，把副署權當成政治擋箭牌與情緒出口。遇到不同意見，不是理性對話，而是直接翻桌；不是拿出執政能力，而是操作憲政衝突，典型「不會執政，卻很會亂政」。

行政院不副署三項修法 藍委批「實質戒嚴」

行政院稍早宣布不副署黨產條例、「中天條款」、「助理費法案」等三項修法。國民黨立法院黨團批評，此舉形同主動違法，也是選擇性執行法律；今天因「不同意」而不副署，明天也可能因「不喜歡」而不執行，嚴重傷害憲政；國民黨立委翁曉玲也批，此舉根本是實質戒嚴。

【即時短評】赴美前奏曲 盧秀燕能帶回什麼是關鍵

台中市長盧秀燕即將赴美，正戲還沒上演，前奏已掀起政壇巨浪，從夜宴藍委、合體台北市長蔣萬安，到今天開出關稅產業座談會第一槍，外界對此行的期待值正朝前所未有的高度堆疊。盧這趟美國行已是2028之路的關鍵一步，能否帶回實質成果，考驗她的政治手腕與事前準備。

卓榮泰拍板不副署衛廣法、黨產條例及立院組織法 民眾黨團嗆毀憲亂政

立法院會今年1月三讀修正衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法，行政院長卓榮泰今天拍板不副署。民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，如此獨大的行政權，不僅架空立法權，更是取代司法權，我國的民主法治正在被毀憲亂政的獨裁者侵蝕。

行政院不副署立法院組織法 牛煦庭：藍綠白委都支持

行政院今宣布不副署衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法等3修法。對此，提案修法立法院組織法的國民黨立委牛煦庭回應，當初修法曾問過行政院人事行政總處，他們回應「沒有意見，完全尊重立法院」，法律見解也完全依照行政院版，且藍綠白黨團立委皆對新增預算部分表達支持。

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

藍白聯手修正被外界視為「中天條款」相關修法、助救救國團的黨產條例，及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法。行政院說，修法嚴重背離憲法原則，更無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰已基於憲法賦予行政院院長的副署權，決定不予副署，捍衛憲法民主原則及權力分立原則。

