賴總統接見前日本參院議長 盼台日深化合作共創雙贏

總統賴清德今天接見日本參議院前議長山東昭子，感謝她長期推動台日關係發展及國會交流。賴總統表示，台灣身為全球AI與半導體產業的樞紐，日本具備材料、設備以及精密製造等優勢，期盼未來台日深化合作，共創雙贏。

總統府晚間發布新聞稿轉述，賴總統致詞表示，這次是山東昭子在2024年率領「日華懇」訪團來台參加國慶活動後再度來訪，他對山東昭子長期促進台日關係發展、屢次通過友台決議文，表達最誠摯感謝。

賴總統表示，台灣與日本是共享自由、民主、人權及法治等普世價值的重要夥伴，也有長期深厚的友誼；在彼此遇到天災地變的時候，總是伸出援手、互相幫助。

總統提到，當前國際局勢持續複雜，台灣和日本近年來都面對威權勢力擴張、灰色地帶侵擾、認知作戰等嚴峻的區域安全挑戰。感謝日本首相高市早苗自去年上任以來，持續在各種國際場合表達重視台海和平穩定，現在高市已經組成第二次內閣，相信將對印太區域和平做出更大貢獻。

賴總統提到，高市在去年APEC台日雙邊會談與領袖代表林信義會晤時，曾就台日應該在關鍵技術領域加強合作交流達成共識，後續台灣將積極推動落實。特別是台灣身為全球AI與半導體產業的樞紐，而日本具備材料、設備以及精密製造等優勢，相信未來台日深化合作，將是雙贏的局面。

山東昭子致詞表示，自賴總統就任以來，日以繼夜承擔許多艱鉅的責任與工作，也勇於發表堅定的立場，令人敬佩。

山東昭子指出，近年來，日本政壇與國際情勢劇烈轉變，讓日本社會更加關注國家未來發展方向，並期盼與同樣堅守自由民主價值的友盟國家攜手合作。在首位女性首相高市早苗的帶領下，日本政府正致力推動國內憲政改革、資訊法案修正等多項重要政策，並積極應對國際情勢變化帶來的經濟影響及外交挑戰，期盼為國民建立更安全與安心的生活環境。

山東昭子說，無論世界局勢如何變化，台日間的深厚情誼始終不變。台灣與日本同樣面臨自然災害的挑戰，每當日本遭遇重大災害時，台灣社會總是迅速提供溫暖且慷慨的協助，日本國民始終對台灣深懷感謝，這份情誼也在不同世代間廣泛傳承。

山東昭子提到，此行率領約40位致力於推廣日本傳統文化的女性友人訪台，希望透過實地交流，深入認識台灣歷史與文化。她並強調，即使已卸下國會職務，未來也將以熱愛台灣的心，持續推動台日交流，盼雙方友好關係持續深化。