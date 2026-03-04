快訊

韓國瑜接見新加坡駐台代表 盼持續深化合作交流

中央社／ 台北4日電
立法院長韓國瑜（右）4日接見新加坡駐台代表符秀麗（左），並表示，立法院將全力協助推動台星關係發展，期待未來密切合作，共同深化台星友誼。 （立法院提供）中央社
立法院韓國瑜今天接見新加坡駐台代表符秀麗，他表示，台星關係淵源深厚，雙方情誼如親人；立法院將全力協助推動台星關係發展，期待未來密切合作，共同深化台星友誼。

立法院今天發布新聞稿指出，韓國瑜下午在國民黨立委洪孟楷陪同下，接見「新加坡駐台北商務辦事處」符秀麗代表一行。符秀麗表示，近期履新來台，特別蒞院感謝立法院長期支持台星關係，並期盼未來持續推動實質合作，深化雙邊情誼。

韓國瑜歡迎符秀麗到任，他表示，台星關係淵源深厚，雙方情誼如親人，立法院將全力協助推動台星關係發展，期待未來密切合作，共同深化台星友誼。

立法院指出，會中雙方就教育交流、醫療產業國際化及台星國會交流等議題廣泛且深入地交換意見。拜會歷時約40分鐘，在韓國瑜致贈台灣水果禮盒並與符秀麗合影留念後，圓滿落幕。

