批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

藍白聯手修正被外界視為「中天條款」相關修法、助救救國團的黨產條例，及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法。行政院說，修法嚴重背離憲法原則，更無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，行政院長卓榮泰已基於憲法賦予行政院院長的副署權，決定不予副署，捍衛憲法民主原則及權力分立原則。

立法院會1月30日三讀修正政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例，將救國團排除於黨產條例適用範圍，同時修正立法院組織法，明定立法院應每年以公務預算編列立法委員補助費用，以及被外界視為「中天條款」的衛星廣播電視法，規定新聞台換照申請以准予換照為原則；廢照或不予換照的行政訴訟終結前，原頻道可繼續營運。

針對三項修法，行政院發言人李慧芝指出，黨產條例修法推翻司法院大法官已經做成的合憲解釋、試圖為特定個案解套，這不只影響個案，更動搖司法與法治基礎；衛星廣播電視法修法，則無視頻位資源的稀缺性，對於新聞頻道創造不合理的差別待遇，侵害系統經營者、其他頻道業者的營業自由及ㄧ般民眾的通訊傳播自由，更違反憲法權力分立、信賴保護、誠實信用及平等原則。

至於立法院組織法修法，李慧芝指出，可能讓現行刑法制裁體系出現漏洞，未來詐領助理費更難受到貪汙罪制裁；且本次修法過程，違反公開透明與討論原則，不符憲法民主原則；此外，本案增加政府財政負擔，卻未依法具體指明彌補資金來源，也違反憲法法治國原則。

李慧芝強調，行政院尊重立法院職權，但當修法已嚴重悖離憲政秩序與民主原則時，行政院作為憲政機關，本於憲法有責任把關。這次不副署，正是為了守護憲政制度；守住法治，也守住人民的權利。