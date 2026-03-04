【即時短評】赴美前奏曲 盧秀燕能帶回什麼是關鍵

台中市長盧秀燕即將赴美，正戲還沒上演，前奏已掀起政壇巨浪，從夜宴藍委、合體台北市長蔣萬安，到今天開出關稅產業座談會第一槍，外界對此行的期待值正朝前所未有的高度堆疊。盧這趟美國行已是2028之路的關鍵一步，能否帶回實質成果，考驗她的政治手腕與事前準備。

盧秀燕上午召開產業座談會，以台中市長的身分，邀請中部各產業龍頭暢所欲言，是全台第一個開會的縣市，甚至比中央還快。盧近期動作頻仍，先放出訪美行「超越城市外交規格」，再強攻關稅議題要求賴清德總統「即問即答」，更在各種場合表示要蒐集關稅乃至軍購案的意見帶往美國。

這些動作早已超過「台中市長」的層級，直逼行政院長乃至總統級的議題範疇。綠營批評盧越俎代庖，應該專心回歸市政與城市外交，藍緩頰關稅議題與台中產業息息相關，且所有政治都是基層政治；無論怎麼看待，盧秀燕踏出地方、進軍全國，已是不爭的事實。

這趟美國行將是盧秀燕2028總統之路的敲門磚，對外，要確立她在美方心中「足以影響台灣重大政策」的地位；對內，則是擴大盧家軍的好機會。盧雖是藍營一姐，實際影響力以中部為主，這次夜宴藍委包含大部分青壯派，遍及雙北，若能打消黨內疑美論、確定「友美睦陸」的路線，將是一次重大的整合。

敲門磚也是試金石，美國行毫無疑問考驗盧的成色，她這段時間緊鑼密鼓籌備，動用國內外政治資源，務求見到重要人物、傳達台灣心聲，展現台美關係中的實際影響力，否則將被譏為雷聲大雨點小。舞台已經搭好，盧秀燕的「畢業旅行」必須帶回足夠分量的好消息，證明她並不只是台中市長，更是一位準總統候選人。