【即時短評】赴美前奏曲 盧秀燕能帶回什麼是關鍵

聯合報／ 本報記者陳敬丰
台中市長盧秀燕訪美前動作頻頻，直面全國戰場，不過關鍵仍是赴美能否取得實質成果。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕即將赴美，正戲還沒上演，前奏已掀起政壇巨浪，從夜宴藍委、合體台北市長蔣萬安，到今天開出關稅產業座談會第一槍，外界對此行的期待值正朝前所未有的高度堆疊。盧這趟美國行已是2028之路的關鍵一步，能否帶回實質成果，考驗她的政治手腕與事前準備。

盧秀燕上午召開產業座談會，以台中市長的身分，邀請中部各產業龍頭暢所欲言，是全台第一個開會的縣市，甚至比中央還快。盧近期動作頻仍，先放出訪美行「超越城市外交規格」，再強攻關稅議題要求賴清德總統「即問即答」，更在各種場合表示要蒐集關稅乃至軍購案的意見帶往美國。

這些動作早已超過「台中市長」的層級，直逼行政院長乃至總統級的議題範疇。綠營批評盧越俎代庖，應該專心回歸市政與城市外交，藍緩頰關稅議題與台中產業息息相關，且所有政治都是基層政治；無論怎麼看待，盧秀燕踏出地方、進軍全國，已是不爭的事實。

這趟美國行將是盧秀燕2028總統之路的敲門磚，對外，要確立她在美方心中「足以影響台灣重大政策」的地位；對內，則是擴大盧家軍的好機會。盧雖是藍營一姐，實際影響力以中部為主，這次夜宴藍委包含大部分青壯派，遍及雙北，若能打消黨內疑美論、確定「友美睦陸」的路線，將是一次重大的整合。

敲門磚也是試金石，美國行毫無疑問考驗盧的成色，她這段時間緊鑼密鼓籌備，動用國內外政治資源，務求見到重要人物、傳達台灣心聲，展現台美關係中的實際影響力，否則將被譏為雷聲大雨點小。舞台已經搭好，盧秀燕的「畢業旅行」必須帶回足夠分量的好消息，證明她並不只是台中市長，更是一位準總統候選人。

畢業旅行 美國 台中 盧秀燕

相關新聞

王定宇桃色風波 賴清德總統：從政黨員要更高標準自我規範

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對民進黨的期待。

【即時短評】赴美前奏曲 盧秀燕能帶回什麼是關鍵

台中市長盧秀燕即將赴美，正戲還沒上演，前奏已掀起政壇巨浪，從夜宴藍委、合體台北市長蔣萬安，到今天開出關稅產業座談會第一槍，外界對此行的期待值正朝前所未有的高度堆疊。盧這趟美國行已是2028之路的關鍵一步，能否帶回實質成果，考驗她的政治手腕與事前準備。

趙少康籲軍購藍提折衷版…國民黨：軍購不是喊價 黨版會充分討論

國民黨立院黨團明將開會拍板黨版軍購特別條例。戰鬥藍發起人趙少康批評，立委到現在都沒看到版本「太不像話」。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，國民黨絕對是最值得國人信賴、最值得美國信賴，國民黨一定會嚴格把關，專業、負責任地提出黨版草案，在國家安全的前提下，不打折扣。

賴總統挺劉世芳：中國對台無管轄權 協力者應受到法律制裁

外媒指控內政部長劉世芳外甥在中國企業任職，國台辦宣布依法依規查處。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民就黨中常會表示，關於中國對劉世芳的抹黑與打壓，他要強調，中國對台灣人民沒有任何的管轄權，任何形式的跨國鎮壓行為，對台灣而言，均屬無效。

國民黨花蓮縣長人選拍板 議長張峻預計下周宣布參選

國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，曾為國民黨、現為無黨籍的縣議員魏嘉賢已經表態，議長張峻則預計下周宣布；民進黨表示，將結合縣內反傅的力量，人選下周明朗。

「鄭習會」對年底選舉大加分？ 立委吳宗憲：8成民眾盼兩岸好好談

國民黨主席鄭麗文規劃今年上半年與中共中央總書記習近平見面，甚至認為「鄭習會」對年底選舉大加分，卻讓黨內憂心對年底選情產生負面影響。剛從藍營宜蘭縣長民調勝出的立委吳宗憲今表示，目前民意有超過8成民眾希望兩岸好好談，並非所有溝通都要被扣紅帽子。

