民進黨：鄭麗文稱台灣不必選邊站 模糊台灣面對的真實威脅

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨表示，國民黨主席鄭麗文稱台灣不必選邊站，模糊台灣面對的真實威脅。圖／聯合報系資料照片
民進黨表示，國民黨主席鄭麗文稱台灣不必選邊站，模糊台灣面對的真實威脅。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人韓瑩今天表示，國民黨主席鄭麗文投書重申「九二共識」，並稱台灣不必選邊站，這種說法就是在模糊台灣面對的真實威脅，全面配合中共的政治框架與統戰話術。

韓瑩指出，鄭麗文宣稱「台灣不必選邊站」，但她上任國民黨主席以來的論述和作為，卻一直選擇站在中共那一邊，不僅對中共當局持續對台軍事威嚇、外交打壓、統戰滲透的作為視而不見，還主導國民黨在立法院阻擋特別軍購預算、台美貿易協議等不符合中共政治目標的法案，現在表面上說「不選邊」，實際上卻是選擇站在中共那邊，更是想要轉移焦點，繼續拖延攸關台灣國家安全的重要法案。

韓瑩說，鄭麗文再度強調以「九二共識」作為兩岸交流的基礎，但國民黨對「九二共識」的詮釋，從早期的「一中各表」，到馬習會時的「只有一中、沒有各表」，再到鄭麗文回覆習近平賀電的「各表一中」，甚至是國民黨副主席蕭旭岑主張的「一國兩區」，已經公然變調成中共的「一國兩制」，把吞併台灣的政治前提包裝成交流基礎，無法為台灣帶來尊嚴與安全，只會掏空台灣的主權與民主。

韓瑩表示，台灣自始至終就是站在自由、民主、人權與法治這一邊，站在守護主權與人民權利的國家利益這一邊，這是符合台灣人民理念與現實利益的自主選擇，將自我防衛說成挑釁，把民主合作說成選邊站，並不能帶來和平，這些話術都是選擇跟中共站在一起，在替北京威脅台灣找藉口，為解除台灣武裝找理由。

馬習會 兩岸交流 蕭旭岑 鄭麗文 九二共識

