快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

綠喊話藍白：強化國防需要專業 「台灣之盾」不能亂刪

中央社／ 台北4日電
台灣之盾（Taiwan Dome）類似美國的金穹多層導彈防禦系統（Golden Dome），試圖整合「低空防禦」如以色列的「鐵穹」，與「高空防禦」美國的「薩德」系統，是能夠分層防禦、高度感知、有效攔截空襲的先進防空系統。圖／軍聞社提供
台灣之盾（Taiwan Dome）類似美國的金穹多層導彈防禦系統（Golden Dome），試圖整合「低空防禦」如以色列的「鐵穹」，與「高空防禦」美國的「薩德」系統，是能夠分層防禦、高度感知、有效攔截空襲的先進防空系統。圖／軍聞社提供

民進黨今天說，呼籲在野黨支持行政院版8年新台幣1.25兆元國防特別預算法案；強化國防需要專業，「台灣之盾」不能亂刪，國民黨與民眾黨版本都刪除「台灣之盾」先進防空系統的經費，可能放大中國飛彈與無人機的威脅。

立法院朝野黨團日前協商達成共識，行政院版國防特別條例草案將於6日的院會付委，與民眾黨團版本併案審查。

民進黨今天透過社群平台發文表示，雖然法案終於有了進展，但是民進黨非常擔心國民黨與民眾黨的版本都刪除「台灣之盾」先進防空系統的經費，可能放大中國飛彈與無人機的威脅。

民進黨說，台灣之盾（Taiwan Dome）類似美國的金穹多層導彈防禦系統（Golden Dome），試圖整合「低空防禦」如以色列的「鐵穹」，與「高空防禦」美國的「薩德」系統，是能夠分層防禦、高度感知、有效攔截空襲的先進防空系統。

民進黨表示，比起現有分散、獨自運作的防空飛彈，台灣之盾能整合低空到高空，偵測追蹤，進而有效攔截，且避免落入「拿高價值飛彈反制低價值威脅」的成本陷阱。

民進黨指出，近期在伊朗戰爭，除了以色列的鐵穹系統持續活躍外，阿拉伯聯合大公國就運用薩德與其它防空系統，成功攔截96%飛彈與無人機攻擊，守護了杜拜、阿布達比等大城市的安全。

民進黨說，面對中國步步進逼的威脅，台灣的防空必須用更完善的系統「整合」防禦，台灣之盾的必要性不言可喻。不過，在野黨所提出的版本中，台灣之盾竟然不見蹤影，令人難以置信。

民進黨表示，國家防禦不能等，更不能亂刪亂提，藍白版本隨意將預算大幅下修成「閹割版」法案，未考量作戰需求及建案作業程序，不能真正有效保衛國家。民進黨呼籲相信專業，支持行政院版8年1.25兆元國防特別預算法案。

民進黨發言人韓瑩今天在中常會後記者會受訪表示，國民黨目前看起來還沒有完整的國防特別條例版本，內部非常分歧，不過，民進黨還是呼籲，國防相當重要，若刪除台灣之盾，台灣國防會受到影響，院版1.25兆國防特別條例非常詳盡，希望大家支持院版，也希望國民黨提出好的版本，與院版一起付委審查。

國防特別預算 以色列 防空系統

延伸閱讀

國民黨版國防特別條例 3月5日開黨團大會拍板

政院版國防特別條例6日將付委 綠盼朝野理性溝通

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

軍購條例 藍明敲定黨版草案

相關新聞

王定宇桃色風波 賴清德總統：從政黨員要更高標準自我規範

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對民進黨的期待。

趙少康籲軍購藍提折衷版…國民黨：軍購不是喊價 黨版會充分討論

國民黨立院黨團明將開會拍板黨版軍購特別條例。戰鬥藍發起人趙少康批評，立委到現在都沒看到版本「太不像話」。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，國民黨絕對是最值得國人信賴、最值得美國信賴，國民黨一定會嚴格把關，專業、負責任地提出黨版草案，在國家安全的前提下，不打折扣。

賴總統挺劉世芳：中國對台無管轄權 協力者應受到法律制裁

外媒指控內政部長劉世芳外甥在中國企業任職，國台辦宣布依法依規查處。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民就黨中常會表示，關於中國對劉世芳的抹黑與打壓，他要強調，中國對台灣人民沒有任何的管轄權，任何形式的跨國鎮壓行為，對台灣而言，均屬無效。

國民黨花蓮縣長人選拍板 議長張峻預計下周宣布參選

國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，曾為國民黨、現為無黨籍的縣議員魏嘉賢已經表態，議長張峻則預計下周宣布；民進黨表示，將結合縣內反傅的力量，人選下周明朗。

「鄭習會」對年底選舉大加分？ 立委吳宗憲：8成民眾盼兩岸好好談

國民黨主席鄭麗文規劃今年上半年與中共中央總書記習近平見面，甚至認為「鄭習會」對年底選舉大加分，卻讓黨內憂心對年底選情產生負面影響。剛從藍營宜蘭縣長民調勝出的立委吳宗憲今表示，目前民意有超過8成民眾希望兩岸好好談，並非所有溝通都要被扣紅帽子。

中東局勢緊張！賴總統：啟動應變機制 隨時掌握區域發展

美伊戰爭持續，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，針對近來中東局勢變化，國安團隊第一時間已向他簡報最新情勢，並即刻啟動相關應變機制，全力確保該區域內的台灣公民安全。同時，政府也持續與國際盟友及全球夥伴，保持緊密且即時的聯繫，隨時掌握區域局勢的發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。