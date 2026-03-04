綠喊話藍白：強化國防需要專業 「台灣之盾」不能亂刪

民進黨今天說，呼籲在野黨支持行政院版8年新台幣1.25兆元國防特別預算法案；強化國防需要專業，「台灣之盾」不能亂刪，國民黨與民眾黨版本都刪除「台灣之盾」先進防空系統的經費，可能放大中國飛彈與無人機的威脅。

立法院朝野黨團日前協商達成共識，行政院版國防特別條例草案將於6日的院會付委，與民眾黨團版本併案審查。

民進黨今天透過社群平台發文表示，雖然法案終於有了進展，但是民進黨非常擔心國民黨與民眾黨的版本都刪除「台灣之盾」先進防空系統的經費，可能放大中國飛彈與無人機的威脅。

民進黨說，台灣之盾（Taiwan Dome）類似美國的金穹多層導彈防禦系統（Golden Dome），試圖整合「低空防禦」如以色列的「鐵穹」，與「高空防禦」美國的「薩德」系統，是能夠分層防禦、高度感知、有效攔截空襲的先進防空系統。

民進黨表示，比起現有分散、獨自運作的防空飛彈，台灣之盾能整合低空到高空，偵測追蹤，進而有效攔截，且避免落入「拿高價值飛彈反制低價值威脅」的成本陷阱。

民進黨指出，近期在伊朗戰爭，除了以色列的鐵穹系統持續活躍外，阿拉伯聯合大公國就運用薩德與其它防空系統，成功攔截96%飛彈與無人機攻擊，守護了杜拜、阿布達比等大城市的安全。

民進黨說，面對中國步步進逼的威脅，台灣的防空必須用更完善的系統「整合」防禦，台灣之盾的必要性不言可喻。不過，在野黨所提出的版本中，台灣之盾竟然不見蹤影，令人難以置信。

民進黨表示，國家防禦不能等，更不能亂刪亂提，藍白版本隨意將預算大幅下修成「閹割版」法案，未考量作戰需求及建案作業程序，不能真正有效保衛國家。民進黨呼籲相信專業，支持行政院版8年1.25兆元國防特別預算法案。

民進黨發言人韓瑩今天在中常會後記者會受訪表示，國民黨目前看起來還沒有完整的國防特別條例版本，內部非常分歧，不過，民進黨還是呼籲，國防相當重要，若刪除台灣之盾，台灣國防會受到影響，院版1.25兆國防特別條例非常詳盡，希望大家支持院版，也希望國民黨提出好的版本，與院版一起付委審查。