趙少康籲軍購藍提折衷版…國民黨：軍購不是喊價 黨版會充分討論

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨文傳會副主委尹乃菁。記者屈彥辰／攝影
國民黨文傳會副主委尹乃菁。記者屈彥辰／攝影

國民黨立院黨團明將開會拍板黨版軍購特別條例。戰鬥藍發起人趙少康批評，立委到現在都沒看到版本「太不像話」。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，國民黨絕對是最值得國人信賴、最值得美國信賴，國民黨一定會嚴格把關，專業、負責任地提出黨版草案，在國家安全的前提下，不打折扣。

趙少康今建議將國民黨立委徐巧芯8100億元的版本，與國民黨智庫「3500億+N」的版本合併，匡列8100億元、通過3500億元，剩下的凍結，報告以後才能動支。

尹乃菁今在中常會後轉述，幾位中常委對軍購表達關切，黨主席鄭麗文強調，國民黨向來支持軍購，且國民黨絕對是最專業、負責任的團隊去面對草案。鄭麗文非常感謝黨團總召傅崐萁過去一段時間，積極溝通黨內各種的意見版本，到最後黨版立場絕對是清楚一致的。

尹乃菁表示，不論是在討論過程中有各種意見，在民主政黨也非常正常，中常委的關切是集中在，軍購項目到底要買什麼、買多少？是不是符合台灣的需要？不能夠當冤大頭，像肉包子打狗一樣一去不回。

尹乃菁轉述，鄭麗文在回應的時候強調，國民黨一定會嚴格把關，專業負責任提出黨版的軍購條例草案，讓國人看到國民黨有過去長期執政的經驗，國家重大的軍購也都是在國民黨執政時期時採購完成，所以國民黨絕對是最值得國人信賴、最值得美國信賴，在國家安全的前提下，完全不打折扣。傅崐萁強調，黨版的討論都是開放的，會採納各樣不同的意見，做最完整、最周全的考量。

尹乃菁表示，趙少康的意見相信很多委員聽到了，委員也可以參考趙的意見，在立法技術上做完整的考慮。現在大家把焦點都擺在3500億元、8000億元還是1.25兆元，但軍購並不是喊價，是要可獲得、可交付，符合國防需要的前提下整體考量。她重申，黨版草案會經過立院黨團的充分討論，推出的最終黨版立場會是一致的。

