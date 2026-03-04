聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕3月11日訪美 前駐美代表李大維祝福：下周美國行成功

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
前駐美代表李大維（左）今預祝台中市長盧秀燕（中）「下周美國之行順利成功」。記者趙容萱／攝影
前駐美代表李大維（左）今預祝台中市長盧秀燕（中）「下周美國之行順利成功」。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕預計下周三（11日）訪美，盧秀燕今出席大大數位基金會舉辦的「大大攜手讓愛永續」捐血活動，前駐美代表、大大數位基金會榮譽董事長李大維致詞時預祝她「下周美國之行順利成功」，盧秀燕在李大維致詞後，起身微笑致意；至於對美關稅、對美軍購等政治議題，盧秀燕未回應。

「大大攜手讓愛永續」7縣市捐血家年華巡迴活動今天上午10時在台中市府前廣場起跑，現場還停放二輛捐血車，吸引市府員工、聯聚建設員工等市民排隊等候捐血。

台中捐血中心統計，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血，每天約需1800袋，統計今天上午7時30分，總庫存量僅剩4.7天，屬於偏低狀態（正常庫存量為7到10天），其中又以O型血剩3.6天急缺用血，其次為A型血4.4天偏低、B型血6.1天偏低、AB型血8.3天正常。

今天包括盧秀燕，以及爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣、楊瓊瓔都到場參與起跑儀式。

江啟臣致詞時說，台中及台北目前最缺O、A型血，並現場民調「誰是O型血？誰是A型血？」只見台下盧秀燕、立委楊瓊瓔等眾人紛紛秒舉手，互動熱絡。

李大維致詞說，「大大攜手讓愛永續」7縣市捐血家年華巡迴活動今年邁入第3年，目標是募集1.5萬袋鮮血，大大數位基金會也捐贈200萬元供給台中市文教基金會，盼為台中文化教育力注入新動能。

李大維也當場感謝台中市府團隊帶動市民捐血，並祝福盧秀燕下周美國之行順利成功。李大維致詞後，盧秀燕經江啟臣引介，起身向李大維微笑致意。

楊瓊瓔 駐美代表 盧秀燕 李大維

延伸閱讀

這型血最缺！台中「大大攜手讓愛延續」起跑 市府、企業響應捐熱血

大大數位基金會捐血家年華前進台中市 媽媽市長盧秀燕號召民眾參與

關稅、能源衝擊…台中率先開產業座談會 盧秀燕：蒐集意見轉達美國

與蔣萬安賞燈 盧秀燕喊「對萬安期望甚深」

相關新聞

國民黨批卓榮泰：把副署權當擋箭牌 不會執政卻很會亂政

行政院長卓榮泰決定不副署衛星廣播電視法、不當黨產條例、立法院組織法等修法。國民黨今嚴正指出，民進黨政府治國無方、對抗有術，動輒把「違憲」掛在嘴邊，把副署權當成政治擋箭牌與情緒出口。遇到不同意見，不是理性對話，而是直接翻桌；不是拿出執政能力，而是操作憲政衝突，典型「不會執政，卻很會亂政」。

行政院不副署三項修法 藍委批「實質戒嚴」

行政院稍早宣布不副署黨產條例、「中天條款」、「助理費法案」等三項修法。國民黨立法院黨團批評，此舉形同主動違法，也是選擇性執行法律；今天因「不同意」而不副署，明天也可能因「不喜歡」而不執行，嚴重傷害憲政；國民黨立委翁曉玲也批，此舉根本是實質戒嚴。

【即時短評】赴美前奏曲 盧秀燕能帶回什麼是關鍵

台中市長盧秀燕即將赴美，正戲還沒上演，前奏已掀起政壇巨浪，從夜宴藍委、合體台北市長蔣萬安，到今天開出關稅產業座談會第一槍，外界對此行的期待值正朝前所未有的高度堆疊。盧這趟美國行已是2028之路的關鍵一步，能否帶回實質成果，考驗她的政治手腕與事前準備。

卓榮泰拍板不副署衛廣法、黨產條例及立院組織法 民眾黨團嗆毀憲亂政

立法院會今年1月三讀修正衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法，行政院長卓榮泰今天拍板不副署。民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，如此獨大的行政權，不僅架空立法權，更是取代司法權，我國的民主法治正在被毀憲亂政的獨裁者侵蝕。

行政院不副署立法院組織法 牛煦庭：藍綠白委都支持

行政院今宣布不副署衛星廣播電視法、不當黨產條例及立法院組織法等3修法。對此，提案修法立法院組織法的國民黨立委牛煦庭回應，當初修法曾問過行政院人事行政總處，他們回應「沒有意見，完全尊重立法院」，法律見解也完全依照行政院版，且藍綠白黨團立委皆對新增預算部分表達支持。

被指赴京對接「鄭習會」張雅屏駁斥：媒體自編劇本

自由報導指出，國民黨大陸事務部主任張雅屏將代表國民黨主席鄭麗文出席北京台商活動，並與陸方對接「鄭習會」時程。張雅屏發文駁斥，指相關報導全文充斥未經證實的揣測與刻意拼貼的敘事，將例行性工作扭曲為政治陰謀，誤導視聽、混淆焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。