「鄭習會」對年底選舉大加分？ 立委吳宗憲：8成民眾盼兩岸好好談

國民黨主席鄭麗文規劃今年上半年與中共中央總書記習近平見面，甚至認為「鄭習會」對年底選舉大加分，卻讓黨內憂心對年底選情產生負面影響。剛從藍營宜蘭縣長民調勝出的立委吳宗憲今表示，目前民意有超過8成民眾希望兩岸好好談，並非所有溝通都要被扣紅帽子。

吳宗憲中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，針對鄭麗文推動國共智庫論壇及「鄭習會」，是否憂心會影響選戰？吳表示，目前超過8成民眾都希望兩岸好好談，現在台灣的狀況是民進黨跟中國大陸完全不談，即時當年蘇聯及美國在核武的風險下都有電話可以溝通，現在的政府卻是完全不溝通，只能依靠美國或日本跟中國大陸溝通。

吳宗憲指出，不溝通的情況下，擦槍走火的風險會比較高，所以絕大多數民眾希望兩岸好好談，降低風險。因此無論是國民黨還是民進黨，都應好好思考，斷絕溝通是否是好事？不是所有溝通都該扣紅帽子，良好的溝通是避免風險。

至於鄭麗文稱黨內團結加上藍白合，宜蘭這一戰沒有輸的可能。吳宗憲說，自己就是盡力去做，過去兩年自己在立法院與民眾黨主席黃國昌的合作，以及藍白兩黨的合作，已經產生很高的信任度，未來也將繼續順利磨合。至於兩黨的合作，就交由黨中央去做整合。