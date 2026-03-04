中東局勢緊張！賴總統：啟動應變機制 隨時掌握區域發展

美伊戰爭持續，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，針對近來中東局勢變化，國安團隊第一時間已向他簡報最新情勢，並即刻啟動相關應變機制，全力確保該區域內的台灣公民安全。同時，政府也持續與國際盟友及全球夥伴，保持緊密且即時的聯繫，隨時掌握區域局勢的發展。

賴總統指出，他已指示國安及行政團隊，持續緊盯後續中東勢態的變化，審慎評估對台灣經濟、能源、民生與金融市場、可能帶來的影響，並提早做好各項因應部署，確保整體社會運作無虞。

賴總統說，無論國際局勢如何變化，守護國人安全、維持社會穩定，始終是政府最優先的工作。根據外交部的回報，目前旅居當地的國人均安，辛苦的外交同仁也在前天，協助兩名在以色列的國人順利離境。

賴總統表示，要提醒國人近期避免前往衝突地區的國家，以確保自身的安全，我國在以色列、阿聯、巴林、阿曼、科威特、沙烏地阿拉伯等國都有駐館，當地國人如有需要，都可聯繫駐外館處，獲得必要協助。