王定宇桃色風波 賴清德總統：從政黨員要更高標準自我規範
民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對民進黨的期待。
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，外界陰謀論說這世間有政治動機，都扯遠了，人帥是非就比較多一點，這件事情讓王定宇個人做澄清比較好。對於王定宇的中常委職務是否被撤銷，莊瑞雄說，中常委是票選出來，若要剝奪其資格，這個在民進黨體制內比較難想像，民進黨職怎麼取得、喪失並非外界想像如此。
民進黨立委王世堅表示，賴總統身兼黨主席，可以約束從政黨員，做一些道德號召，這個沒有問題，賴總統也可以有個人的好惡，決定這個事情應該要從嚴，但是都要經過一定程序，例如召開中執會、中評會才可以。
