黃國昌重申藍白三階段合作 共同政見記者會13日新莊登場

迎戰年底九合一選舉，在野黨即將啟動整合，民眾黨主席黃國昌今天說，政黨合作依照三個階段進行，分別是提出共同政見、簽署政黨合作協議，還有磋商如何推出最強團隊，藍白兩黨也將在下周舉行共同政見記者會。

民眾黨今天舉行中央委員會，核定選舉決策委員會通過「2026年直轄市及縣市議員提名名單」，新一波提名為雲林縣西螺二崙崙背選區張家閎。

此外，民眾黨選舉決策委員會昨天開會，提出2026年直轄市及縣市議員第七波提名選區公告，提名選區包括桃園市桃園區、桃園市平鎮區、新竹市南區、新竹縣竹北市東區、嘉義市東區、嘉義縣朴子六腳東石選區、台南市後壁白河東山鹽水新營柳營選區、台南市永康區。

民眾黨說明，上述選舉區將各提名一名參選人，3月5日9時起公告登記，3月11日下午6時截止，登記資格也將一併上網公告。

黃國昌在會中表示，面對2026年地方議員選舉，民眾黨按照時程進行提名，至於在縣市長、鄉鎮市長層級，民眾黨選決會持續評估布局，提名的每位夥伴都是即戰力，期許大家都能以專業與實務歷練發揮所長，更要以豐沛的服務熱忱深耕基層、傾聽民意。

針對藍白合作進度，黃國昌則重申，依照三個階段進行，依序為提出共同政見、簽署政黨合作協議，還有磋商如何推出最強團隊，國民黨與民眾黨將在3月13日舉行共同政見記者會，分別就社會福利、居住正義、環境永續、產業發展多方面向報告政策藍圖，地點為新北市新莊凱悅嘉軒酒店。

黃國昌說明，藍白兩黨後續將透過白紙黑字簽署政黨合作協議，具體羅列雙方合作後要推動的政策與重要地方政見，另外也會經過磋商並且明確訂定，彼此合作遇到競爭的時候，透過何種方式選出最強的團隊。

黃國昌也說，民眾黨上周挑戰一日北高活動，感謝中央與地方黨部所有夥伴，從事前活動的規劃協調，再到各項細節的執行與應變，因為有黨內同仁的努力、以專業且周全的規劃與支援，才得以讓整場活動平安、順利地圓滿落幕，同時也要感謝各縣市警察在沿途提供交通協助與維安。