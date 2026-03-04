林佳龍以總統特使身分訪問吐瓦魯 將實地參訪台吐深化合作成果

外交部長林佳龍以賴清德總統特使身分前往我國位於太平洋友邦吐瓦魯，4日已抵達吐國，代表台灣政府向吐瓦魯致意，並將展開一系列訪問行程。在吐國的歡迎儀式中，林佳龍與吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）及多位政要會晤。林佳龍表示，期待此行實地參訪台吐深化合作的具體成果。

「Talofa！」（吐瓦魯語「您好」之意） 林佳龍透過臉書發文表示，訪團一行抵達後，隨即受到吐瓦魯政府隆重歡迎儀式與傳統舞蹈迎接，真切感受到台吐建交47年來深厚且溫暖的邦誼。林佳龍指出，此行是他第三次訪問吐瓦魯，過去停留時間不長，本次除行程緊湊外，也將首度在當地過夜。

林佳龍指出，他就任外交部長以來，積極推動「總合外交」並啟動「榮邦計畫」，全面深化與友邦在各領域的夥伴關係。去年11月戴斐立總理訪台期間，台吐雙方簽署三項協議，其中「台吐團結共榮條約」正積極落實、深化雙邊合作。

林佳龍表示，此行將參訪台吐智慧醫療與智慧農業合作成果，並就數位、醫衛及氣候變遷等議題深入交流。林佳龍強調，台灣與吐瓦魯共享民主、自由與法治的價值，雙方珍惜彼此的信任，也將持續攜手前行，共創繁榮。