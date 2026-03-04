【重磅快評】猛推副手上陣 卓揆怯戰也怕菜鳥質詢？

兼任國民黨台北市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽日前受訪談選情，他認為行政院副院長鄭麗君是民進黨最強的市長人選，但考慮到總統賴清德可能勸不動，也許最後是閣揆卓榮泰出馬；連日來，卓、鄭成了選情熱議人選，卓揆在立院答詢時頻作球給鄭，還虧藍委「好像很怕鄭麗君」，但鄭偏不接球，此一情景似乎正反映卓揆的怯戰心境。

民進黨年底要推誰對戰現任台北市長蔣萬安，持續受到關注。戴錫欽日前上電台受訪分析，指立委王世堅是真的不選，台北101董座賈永婕的機會也不高，行政院副院長鄭麗君看來堅決不同意，所以，退而求其次，賴總統有可能改派出行政院長卓榮泰應戰。

卓榮泰並未對此說法表態，倒是對於鄭麗君是否參選似乎在暗暗地推波助瀾。昨天卓榮泰偕鄭麗君赴立院提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢，藍委賴士葆問卓給鄭打幾分？還要鄭小心「卓院長把你打100分就慘囉！他要你去選台北市長！」、「詛咒別人死」、「小心被卓推出去參選台北市長當砲灰」；卓表示「也只有100分的副院長才可以去選台北市長」，鄭則神情嚴肅一再強調她現在生活中的關鍵字只有「關稅」二字。

無獨有偶，藍委王鴻薇也關切鄭麗君是否會在關稅談判未完全底定前，離開行政院投入選舉？鄭麗君再度重申現在生活裡面只有「關稅」兩個字；卓榮泰則要王不用擔心，會把談判工作做好，還笑著反虧王「聽起來，委員好像很怕我們副院長去選舉的感覺」。卓揆談話之間，似乎再度暗示鄭麗君投入選戰的可能性升高。

鄭麗君從政多年，一向志不在選舉，連賴清德都勸不動，眾人皆知。台北市選戰對民進黨是重中之重，但卓榮泰並非不解鄭麗君，卻在立法院答詢時不斷作球給鄭，製造鄭參選的多頭行情，如果是民進黨秘書長、政策會執行長等人來做這些事，還算合理，但卓榮泰自己也是被熱議的人選，如此「謙讓」，不免予人懼怕對戰蔣萬安的感覺。

其實，以閣揆之姿參選直轄市長的前例不少，而且藍綠皆有。民進黨最有名的是謝長廷與蘇貞昌，謝於2005年至2006年間擔任行政院長，卸任閣揆後代表民進黨參選台北市長，最終敗給當時國民黨提名的郝龍斌；蘇貞昌2007年卸任行政院長後，2010 年代表民進黨參選台北市長，還是敵不過尋求連任的郝龍斌，2018年蘇再次投入新北市長選舉失利；藍營則有張善政，他於2022年當選桃園市長。

反觀卓榮泰，他任閣揆快兩年，轉戰台北市長合情合理，除非他對自己的政績沒信心，才會臨戰時身段異常謙讓，一有機會就猛推副手上陣，自己卻躲在違憲的陰影擺官威。不到兩年時間，卓揆已創下覆議、釋憲次數的憲政記錄，還發研發不副署當武器對付在野黨，在法院判決當選無效之前更通令部會拒絕立委索資及質詢。

卓榮泰除了怕打選戰，難道也怕初登板的國會議員質詢嗎？