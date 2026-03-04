快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

政院版國防特別條例6日將付委 綠盼朝野理性溝通

中央社／ 台北4日電

朝野黨團協商結論指出，政院版國防特別條例將於6日的院會付委，與民眾黨版本併案審查。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天受訪表示，各黨版本一起討論，相信最後可以聚焦、越來越有共識，不需要太多的口水，大家理性溝通。

立法院2月24日開議，朝野黨團協商後，同意行政院版國防特別條例草案及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會報告事項中，並交外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查，均不提出復議。

立法院程序委員會昨天開會，排定6日至10日的院會議程，經表決，將本次議程草案提報院會處理，而議事日程草案中有包含行政院所提8年新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案。

莊瑞雄今天在立法院接受媒體聯訪表示，相信不分黨派，都會認為提升國家的防衛體系、國防戰力有其必要性，相信在野黨的朋友也會體認到國防的重要性，現在不需要太多的口水，6日的院會再來看看。

莊瑞雄也說，國家是大家的，各政黨的版本都可以一起討論，只要在國會好好討論，相信最後應該都可以聚焦，朝野之間會越來越有共識。

莊瑞雄 行政院 政院版

軍購條例 藍明敲定黨版草案

院版軍購列入議程 國民黨版仍未確定

國民黨版國防特別條例草案 洪孟楷：3月6日前提出

藍版出爐 軍購條例敲定8項111億美元

傳公部門欲提李貞秀「當選無效」訴訟 黃國昌這樣說

民眾黨立委李貞秀​雙重國籍爭議持續延燒，有媒體報導，李貞秀參選資格部分，公部門後續將向法院提出當選無效之訴。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，不要一直政治操作，這個才是大家所共同期待的事情。

藍白將宣布共同政見 黃國昌：盼合作協議3月底前完成

藍白預計13日於新莊凱悅嘉軒酒店，舉行兩黨共同政見發布記者會，目標從藍白合作的四縣市，包括新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市開始試行。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，希望政黨合作協議，在3月底以前可以完成。

影／抗暴周年將辦遊行 在台藏人籲守護達賴喇嘛轉世自主權

在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會等社運團體與達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、在台藏人福利協會會長貢卻拉巴、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁、立委陳昭姿立法委員、台北市議員林亮君、台灣圖博之友會共同創辦人楊長鎮，上午在立法院群賢樓門口舉行「310 圖伯特(西藏)抗暴67周年台灣大遊行」記者會，宣布本周起在台灣舉辦一系列紀念活動，公布「守護轉世自主」與「反對跨國鎮壓」兩大核心行動主題。

斥徐欣瑩臉書指「黑金陳舊、一屍五命」 陳見賢提告誹謗捍衛清白

新竹縣副縣長陳見賢今天透過競選辦公室發布正式聲明指出，針對立委徐欣瑩於今年1月31日及2月11日登記參選中國國民黨新竹縣長初選當日，在其臉書粉絲專頁所發表的相關言論，直指陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控，已嚴重傷害名譽。對此，陳見賢已向新竹檢察署對徐欣瑩提起刑事誹謗告訴，強調將以法律行動捍衛清白、端正選風。

拜訪謝長廷跟軍購案有關？黃國昌：是感謝關心柯文哲

民眾黨創黨主席柯文哲昨天在網路專訪自曝，最近拜訪一位民進黨大老，大老還被賴清德總統找去問話，據傳是台灣日本關係協會會長謝長廷，謝長廷昨天發文否認，但卻是有跟柯文哲與民眾黨主席黃國昌見面。被問及是否跟軍購案有關，黃國昌表示，不是（跟軍購案有關），他跟謝長廷見面是很久以前的事，在軍購事件發生前好幾個月。

「德意志」進立院 民進黨團對齊府院節奏迎陣痛期

立法院新會期揭開序幕，民進黨黨團迎來近年來重大的權力結構變動。隨著長年主導議事的「永遠的總召」柯建銘逐漸退居幕後，由蔡其昌接掌總召，這不僅是人事更替，更象徵著「德意志」將更直接地進入國會攻防。

