政院版國防特別條例6日將付委 綠盼朝野理性溝通

朝野黨團協商結論指出，政院版國防特別條例將於6日的院會付委，與民眾黨版本併案審查。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天受訪表示，各黨版本一起討論，相信最後可以聚焦、越來越有共識，不需要太多的口水，大家理性溝通。

立法院2月24日開議，朝野黨團協商後，同意行政院版國防特別條例草案及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會報告事項中，並交外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查，均不提出復議。

立法院程序委員會昨天開會，排定6日至10日的院會議程，經表決，將本次議程草案提報院會處理，而議事日程草案中有包含行政院所提8年新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案。

莊瑞雄今天在立法院接受媒體聯訪表示，相信不分黨派，都會認為提升國家的防衛體系、國防戰力有其必要性，相信在野黨的朋友也會體認到國防的重要性，現在不需要太多的口水，6日的院會再來看看。

莊瑞雄也說，國家是大家的，各政黨的版本都可以一起討論，只要在國會好好討論，相信最後應該都可以聚焦，朝野之間會越來越有共識。