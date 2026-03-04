藍白將宣布共同政見 黃國昌：盼合作協議3月底前完成

藍白預計13日於新莊凱悅嘉軒酒店，舉行兩黨共同政見發布記者會，目標從藍白合作的四縣市，包括新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市開始試行。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，希望政黨合作協議，在3月底以前可以完成。

黃國昌表示，相關期程，他說過有3個重要的步驟，第一個步驟是共同政見的發表，第二個才是政黨合作協議。因為上次會前會的時候，主要時間都在處理共同政見的發表，對於政黨合作協議，大家也有初步交換一下意見，秘書長周榆修有回報，雙方都展現了高度的誠意跟善意。

黃國昌說，在共同政見發表完以後，等到雙方的磋商有一些具體的內容，正式可以簽署政黨合作協議，會再跟各位、會再跟各位媒體朋友報告，希望政黨合作協議，在3月底以前可以完成。

黃國昌表示，還是按部就班進行中，13日會提出共同政見，基本內容大概都已完成，現在在做最後文字確認，希望藉由共同政見提出跟報告，可以讓所有台灣人民都知道，民眾黨跟國民黨在2026年地方選舉的合作當中，要帶給各個縣市地方治理的願景是什麼。

黃國昌說，包含如何解決三明治族群生活協助，全齡式的居住正義，提供現在買不起房、租不到房子的年輕世代解決他們的痛苦，面對少子化， 在2026年實現聯合治理的概念，能夠提供願景，具體的內容下禮拜五再跟大家報告。

黃國昌也說，對民眾黨來講，針對議員的提名還是按部就班的在持續進行當中。 那就其他縣市長的部分或者是鄉鎮市長的部分，內部也都持續滾動式評估、檢討。

媒體追問，民眾黨是否會徵召無黨籍新竹市長高虹安？黃國昌表示，高虹安一直都是戰友、夥伴，彼此之間一直保持非常密切的溝通，合作緊密，如同創黨主席柯文哲所講的，因為高虹安剛回歸新竹市，避免被做其他文章，就讓她先專心在市政上，因為司法的事情，也讓虹安被迫離開市長的職務有一段時間，現在高虹安展現是回歸市長崗位，專注市政，這也是新竹市民期待的。被追問是否跟國民黨主席鄭麗文支持高虹安，黃國昌說， 當然，無庸置疑。