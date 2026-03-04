快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

影／抗暴周年將辦遊行 在台藏人籲守護達賴喇嘛轉世自主權

攝影中心／ 記者黃義書 /台北報導
達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參（右三）、在台藏人福利協會會長貢卻拉巴（右一）、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁（左三）、立委陳昭姿（中）、台北市議員林亮君（右二）等，上午在立法院群賢樓門口舉行「310 圖伯特(西藏)抗暴67周年台灣大遊行」記者會，宣布本周起在台灣舉辦一系列紀念活動。記者黃義書／攝影
達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參（右三）、在台藏人福利協會會長貢卻拉巴（右一）、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁（左三）、立委陳昭姿（中）、台北市議員林亮君（右二）等，上午在立法院群賢樓門口舉行「310 圖伯特(西藏)抗暴67周年台灣大遊行」記者會，宣布本周起在台灣舉辦一系列紀念活動。記者黃義書／攝影

在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會等社運團體與達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、在台藏人福利協會會長貢卻拉巴、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁、立委陳昭姿立法委員、台北市議員林亮君、台灣圖博之友會共同創辦人楊長鎮，上午在立法院群賢樓門口舉行「310 圖伯特(西藏)抗暴67周年台灣大遊行」記者會，宣布本周起在台灣舉辦一系列紀念活動，公布「守護轉世自主」與「反對跨國鎮壓」兩大核心行動主題。

格桑堅參表示，當一個民族已經失去國家主權，如果連精神象徵都被剝奪，失去的將是整個民族的靈魂。格桑堅參呼籲國際社會，共同支持達賴喇嘛的轉世，必須由尊者自行決定於自由國家，並由其指定的噶丹頗章信託基金(Gaden Phodrang Trust)自主決定，任何政治干預均不具正當性。

格桑堅參提醒，要警惕中共長臂管轄，反對跨國鎮壓；指中共的長臂管轄已深入台灣社會，透過統戰、滲透與輿論操作企圖改變自由世界的價值。這不只是圖伯特(西藏)的問題，更是台灣人、維吾爾人、香港人共同面臨的威權擴張威脅。

格桑堅參表示，每年紀念3月10日，不僅是為了記憶歷史的傷痛，更是為了見證圖伯特人民在極權壓迫下，依然對信仰、文化與民族尊嚴展現的堅持。呼籲所有追求自由的族群站在一起，守護圖伯特(西藏)，就是守護我們共同的未來。

西藏 達賴喇嘛 陳昭姿

延伸閱讀

人大將審民族團結法 內容涉兩岸融合

「 自由非理所當然」雪梨台僑紀念228 放映「尋找湯德章」深化民主自由

聖保羅僑教中心228紀念講座 以巴西電影談白色恐怖

白恐受難者與北美鄉親線上聚 談政治事件改人生軌跡

相關新聞

傳公部門欲提李貞秀「當選無效」訴訟 黃國昌這樣說

民眾黨立委李貞秀​雙重國籍爭議持續延燒，有媒體報導，李貞秀參選資格部分，公部門後續將向法院提出當選無效之訴。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，不要一直政治操作，這個才是大家所共同期待的事情。

藍白將宣布共同政見 黃國昌：盼合作協議3月底前完成

藍白預計13日於新莊凱悅嘉軒酒店，舉行兩黨共同政見發布記者會，目標從藍白合作的四縣市，包括新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市開始試行。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，希望政黨合作協議，在3月底以前可以完成。

影／抗暴周年將辦遊行 在台藏人籲守護達賴喇嘛轉世自主權

在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會等社運團體與達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、在台藏人福利協會會長貢卻拉巴、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁、立委陳昭姿立法委員、台北市議員林亮君、台灣圖博之友會共同創辦人楊長鎮，上午在立法院群賢樓門口舉行「310 圖伯特(西藏)抗暴67周年台灣大遊行」記者會，宣布本周起在台灣舉辦一系列紀念活動，公布「守護轉世自主」與「反對跨國鎮壓」兩大核心行動主題。

斥徐欣瑩臉書指「黑金陳舊、一屍五命」 陳見賢提告誹謗捍衛清白

新竹縣副縣長陳見賢今天透過競選辦公室發布正式聲明指出，針對立委徐欣瑩於今年1月31日及2月11日登記參選中國國民黨新竹縣長初選當日，在其臉書粉絲專頁所發表的相關言論，直指陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控，已嚴重傷害名譽。對此，陳見賢已向新竹檢察署對徐欣瑩提起刑事誹謗告訴，強調將以法律行動捍衛清白、端正選風。

拜訪謝長廷跟軍購案有關？黃國昌：是感謝關心柯文哲

民眾黨創黨主席柯文哲昨天在網路專訪自曝，最近拜訪一位民進黨大老，大老還被賴清德總統找去問話，據傳是台灣日本關係協會會長謝長廷，謝長廷昨天發文否認，但卻是有跟柯文哲與民眾黨主席黃國昌見面。被問及是否跟軍購案有關，黃國昌表示，不是（跟軍購案有關），他跟謝長廷見面是很久以前的事，在軍購事件發生前好幾個月。

「德意志」進立院 民進黨團對齊府院節奏迎陣痛期

立法院新會期揭開序幕，民進黨黨團迎來近年來重大的權力結構變動。隨著長年主導議事的「永遠的總召」柯建銘逐漸退居幕後，由蔡其昌接掌總召，這不僅是人事更替，更象徵著「德意志」將更直接地進入國會攻防。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。