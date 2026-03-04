影／抗暴周年將辦遊行 在台藏人籲守護達賴喇嘛轉世自主權

在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會等社運團體與達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、在台藏人福利協會會長貢卻拉巴、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁、立委陳昭姿立法委員、台北市議員林亮君、台灣圖博之友會共同創辦人楊長鎮，上午在立法院群賢樓門口舉行「310 圖伯特(西藏)抗暴67周年台灣大遊行」記者會，宣布本周起在台灣舉辦一系列紀念活動，公布「守護轉世自主」與「反對跨國鎮壓」兩大核心行動主題。

格桑堅參表示，當一個民族已經失去國家主權，如果連精神象徵都被剝奪，失去的將是整個民族的靈魂。格桑堅參呼籲國際社會，共同支持達賴喇嘛的轉世，必須由尊者自行決定於自由國家，並由其指定的噶丹頗章信託基金(Gaden Phodrang Trust)自主決定，任何政治干預均不具正當性。

格桑堅參提醒，要警惕中共長臂管轄，反對跨國鎮壓；指中共的長臂管轄已深入台灣社會，透過統戰、滲透與輿論操作企圖改變自由世界的價值。這不只是圖伯特(西藏)的問題，更是台灣人、維吾爾人、香港人共同面臨的威權擴張威脅。

格桑堅參表示，每年紀念3月10日，不僅是為了記憶歷史的傷痛，更是為了見證圖伯特人民在極權壓迫下，依然對信仰、文化與民族尊嚴展現的堅持。呼籲所有追求自由的族群站在一起，守護圖伯特(西藏)，就是守護我們共同的未來。