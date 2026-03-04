快訊

斥徐欣瑩臉書指「黑金陳舊、一屍五命」 陳見賢提告誹謗捍衛清白

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣副縣長陳見賢已向新竹檢察署對徐欣瑩提起刑事誹謗告訴，強調將以法律行動捍衛清白、端正選風。圖／本報資料照片
新竹縣副縣長陳見賢已向新竹檢察署對徐欣瑩提起刑事誹謗告訴，強調將以法律行動捍衛清白、端正選風。圖／本報資料照片

新竹縣副縣長陳見賢今天透過競選辦公室發布正式聲明指出，針對立委徐欣瑩於今年1月31日及2月11日登記參選中國國民黨新竹縣長初選當日，在其臉書粉絲專頁所發表的相關言論，直指陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控，已嚴重傷害名譽。對此，陳見賢已向新竹檢察署對徐欣瑩提起刑事誹謗告訴，強調將以法律行動捍衛清白、端正選風。

弘律國際法律事務所律師劉芩涵表示，被告徐欣瑩身為立委，在未經查證的情況下，惡意於網路平台散布「黑金陳舊」、「肅貪掃黑」、「拒絕黑金政治」等極具侮辱性與毀滅性的詞彙，意圖使大眾誤認陳見賢與犯罪組織掛勾，並恐嚇若不選她，國民黨將面臨「一屍五命」等語，此舉已嚴重破壞民主政治的公平競爭原則。

劉芩涵表示，陳見賢長期投身公職，兢兢業業，且持有警政機關核發的「無刑事紀錄證明」，絕無涉入任何幫派組織或不法行為，徐欣瑩相關不實影射已嚴重誤導社會視聽，具有法律上的「真實惡意」，損害陳見賢名譽。

陳見賢辦公室強調，徐欣瑩是黨內同志，尤其陳見賢多年來，不敢說對其照顧有加，但確實一直將徐欣瑩視如親妹妹般對待，她與陳家人往來情誼並非一朝一夕，因此對於其相關不實影射與惡意攻擊，陳見賢本人始終選擇包容。

因此，面對此次初選，陳見賢即便承受再多攻擊與誤解，仍一再呼籲選舉應回歸政策討論與施政願景的提出，希望以理性取代對立，以政見取代抹黑，也選擇一次次隱忍與退讓。然而，百般忍讓換來的卻是持續性的鋪天蓋地的抹黑與攻擊。若繼續沉默，只會讓謠言持續擴散、誤導社會視聽。陳見賢今日是帶著最沉重且悲傷的心情，決定透過司法程序釐清事實。

辦公室指出，近期來自各種傳播媒介與網路平台散布的影射言論，加上實體黑函攻擊，數量之多、情節之重，已超乎一般人想像。然而，對於持續惡意抹黑的行為，我方立場明確，即刻起絕不姑息，將持續依法蒐證、逐一處理，目前約有7成案件提告、3成報警，以司法行動捍衛清白、還原真相，相關案件也會陸續向各界報告。

新竹縣副縣長陳見賢今指出，針對徐欣瑩在其臉書粉絲專頁所發表的相關言論，直指陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控，已嚴重傷害名譽。圖／擷取自臉書
新竹縣副縣長陳見賢今指出，針對徐欣瑩在其臉書粉絲專頁所發表的相關言論，直指陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控，已嚴重傷害名譽。圖／擷取自臉書

新竹縣副縣長陳見賢今天指出，針對徐欣瑩於今年1月31日及2月11日登記參選中國國民黨新竹縣長初選當日，在其臉書發表的相關言論，已經傷害他人名譽，將提告徐欣瑩。圖／擷取自臉書
新竹縣副縣長陳見賢今天指出，針對徐欣瑩於今年1月31日及2月11日登記參選中國國民黨新竹縣長初選當日，在其臉書發表的相關言論，已經傷害他人名譽，將提告徐欣瑩。圖／擷取自臉書

