拜訪謝長廷跟軍購案有關？黃國昌：是感謝關心柯文哲

民眾黨創黨主席柯文哲昨天在網路專訪自曝，最近拜訪一位民進黨大老，大老還被賴清德總統找去問話，據傳是台灣日本關係協會會長謝長廷，謝長廷昨天發文否認，但卻是有跟柯文哲與民眾黨主席黃國昌見面。被問及是否跟軍購案有關，黃國昌表示，不是（跟軍購案有關），他跟謝長廷見面是很久以前的事，在軍購事件發生前好幾個月。

黃國昌表示，當時在推倡「聯合政府」的理念，謝長廷過去擔任法委時，與趙少康、施明德是同期的，當時有過「朝野大和解」的咖啡，謝長廷一直推崇和解共生、聯合政府的理念。

黃國昌表示，​那次去看謝長廷，是感謝他對柯主席案子的關心，另一方面也請教他，過去和解共生的理念，怎麼到了現在賴清德政府，卻變成透過司法檢調追殺政治敵人？在目前民進黨主政下這種你死我活的鬥爭環境，台灣是否該重新思考聯合政府的理念？這跟媒體朋友問的軍購一點關係都沒有。