拜訪謝長廷跟軍購案有關？黃國昌：是感謝關心柯文哲

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天針對新莊國家電影中心二期工程進度延宕，舉辦記者會。記者江婉儀／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲昨天在網路專訪自曝，最近拜訪一位民進黨大老，大老還被賴清德總統找去問話，據傳是台灣日本關係協會會長謝長廷，謝長廷昨天發文否認，但卻是有跟柯文哲與民眾黨主席黃國昌見面。被問及是否跟軍購案有關，黃國昌表示，不是（跟軍購案有關），他跟謝長廷見面是很久以前的事，在軍購事件發生前好幾個月。

黃國昌表示，當時在推倡「聯合政府」的理念，謝長廷過去擔任法委時，與趙少康、施明德是同期的，當時有過「朝野大和解」的咖啡，謝長廷一直推崇和解共生、聯合政府的理念。

黃國昌表示，​那次去看謝長廷，是感謝他對柯主席案子的關心，另一方面也請教他，過去和解共生的理念，怎麼到了現在賴清德政府，卻變成透過司法檢調追殺政治敵人？在目前民進黨主政下這種你死我活的鬥爭環境，台灣是否該重新思考聯合政府的理念？這跟媒體朋友問的軍購一點關係都沒有。

柯文哲 賴清德 黃國昌 謝長廷

「德意志」進立院 民進黨團對齊府院節奏迎陣痛期

立法院新會期揭開序幕，民進黨黨團迎來近年來重大的權力結構變動。隨著長年主導議事的「永遠的總召」柯建銘逐漸退居幕後，由蔡其昌接掌總召，這不僅是人事更替，更象徵著「德意志」將更直接地進入國會攻防。

【總編開箱】能源「武器化」 中東戰事是台灣的壓力測試

台灣發電以火力為主，天然氣、煤炭、石油全仰賴進口；過去幾年，俄烏戰爭及地緣政治情勢變化造成國際油氣價格波動，中油、台電連年虧損，最後透過政府補貼與漲電價等「人民埋單」方式來減緩。中東戰事愈演愈烈，卡達停供液化天然氣，調貨與買現貨只能解燃眉之急，若戰事延宕，令人憂心恐有「斷氣」風險，也再度凸顯台灣能源結構的脆弱。

關稅生變 台美貿易協定效力 卓揆：待美通知

美國關稅政策生變，使台美甫簽訂的對等貿易協定效力遭到質疑。行政院長卓榮泰昨表示，美方曾稱會延續與各國談妥的關稅政策，政府會將台美對等貿易協定（ＡＲＴ）與投資合作備忘錄（ＭＯＵ）作為因應美國關稅政策的基礎，一旦確保台灣取得相對優勢，再將兩份文件及整體影響評估送入國會。

冷眼集／綠淪桃花黨 不違法就沒事？

民進黨立委王定宇再度捲入桃色風波，儘管王定宇表示他目前是單身身分，並無違法情事，但法律僅是政治人物最低標準，特別是民進黨公職人員近年桃色事件不斷，豈是不違法就沒事？賴清德總統身為民進黨大家長，若不拿出魄力出手整頓，僅是表達「不滿」，恐難斬黨內桃花、也無法挽救民進黨形象。

趙少康籲鄭習會「爭取不獨不武承諾」

國民黨主席鄭麗文傳規畫會見中共總書記習近平，中廣前董事長趙少康昨表示，「鄭習會」重點是：「能為台灣要到什麼？」如果能讓北京承諾「放棄台獨就不打台灣」就成功了；如果沒有辦法幫台灣爭取有利條件，不如不去。

