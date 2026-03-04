快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

立院新會期 財部擬推3法案優先修法

中央社／ 台北4日電

立法院新會期開議，財政部將推動3項法案優先修法，其中遺產及贈與稅法部分條文修正草案尚由部會研議中，擬增訂被繼承人死亡前2年贈與配偶的財產所涉剩餘財產差額分配請求權相關規定。

立法院新會期於2月底開議，財政部預計推動3項法案優先修法，包含海關進口稅則、遺產及贈與稅法、財政收支劃分法等。

財政部說明，海關進口稅則部分稅則修正草案正在行政院審查中，此次修法是為了配合衛福部公告修正乳品用詞及品名標示規定，擬修正11項稅則的貨名。

遺產及贈與稅法部分條文修正草案涉及2項修正重點，主要是為了符合憲法判決、維護繼承人及受遺贈人財產權，預告期間已於今年2月23日屆滿，目前尚由部會研議中。

憲法法庭113年10月28日公告113年憲判字第11號判決，認為被繼承人死亡前2年內贈與配偶的財產，視為被繼承人的遺產，但對如何負擔遺產稅，欠缺明確規範，因此財政部擬推動修法，增訂特定親屬受贈財產經併計被繼承人遺產總額課稅者，各受贈財產的遺產稅額，以各受贈人為納稅義務人

此外，修正草案也增訂被繼承人死亡前2年內贈與配偶的財產所涉剩餘財產差額分配請求權扣除額的計算及交付規定。

至於財政收支劃分法部分條文修正草案部分，現已送赴立法院審議。財政部說明，本次修法囊括5個重點，包括錢權併同考量調整統籌稅款規模；劃一市縣分配基礎；調劑地方財政盈虛；精進財政努力誘因機制；以及強化財政紀律，貫徹支出權責等。

財產 修法 納稅義務人

延伸閱讀

反傾銷稅回溯訂豁免條款 在比較期間 進口商涉案貨物進口量未達萬分之一

國防部修正官兵殮葬補助費標準　不再區分火化與土葬

（經濟會員內容不上線） 外國專才減稅 有條件放寬

（經濟會員內容不上線） 外國專才減稅 有條件放寬

相關新聞

傳公部門欲提李貞秀「當選無效」訴訟 黃國昌這樣說

民眾黨立委李貞秀​雙重國籍爭議持續延燒，有媒體報導，李貞秀參選資格部分，公部門後續將向法院提出當選無效之訴。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，不要一直政治操作，這個才是大家所共同期待的事情。

藍白將宣布共同政見 黃國昌：盼合作協議3月底前完成

藍白預計13日於新莊凱悅嘉軒酒店，舉行兩黨共同政見發布記者會，目標從藍白合作的四縣市，包括新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市開始試行。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，希望政黨合作協議，在3月底以前可以完成。

影／抗暴周年將辦遊行 在台藏人籲守護達賴喇嘛轉世自主權

在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會等社運團體與達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、在台藏人福利協會會長貢卻拉巴、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁、立委陳昭姿立法委員、台北市議員林亮君、台灣圖博之友會共同創辦人楊長鎮，上午在立法院群賢樓門口舉行「310 圖伯特(西藏)抗暴67周年台灣大遊行」記者會，宣布本周起在台灣舉辦一系列紀念活動，公布「守護轉世自主」與「反對跨國鎮壓」兩大核心行動主題。

斥徐欣瑩臉書指「黑金陳舊、一屍五命」 陳見賢提告誹謗捍衛清白

新竹縣副縣長陳見賢今天透過競選辦公室發布正式聲明指出，針對立委徐欣瑩於今年1月31日及2月11日登記參選中國國民黨新竹縣長初選當日，在其臉書粉絲專頁所發表的相關言論，直指陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控，已嚴重傷害名譽。對此，陳見賢已向新竹檢察署對徐欣瑩提起刑事誹謗告訴，強調將以法律行動捍衛清白、端正選風。

拜訪謝長廷跟軍購案有關？黃國昌：是感謝關心柯文哲

民眾黨創黨主席柯文哲昨天在網路專訪自曝，最近拜訪一位民進黨大老，大老還被賴清德總統找去問話，據傳是台灣日本關係協會會長謝長廷，謝長廷昨天發文否認，但卻是有跟柯文哲與民眾黨主席黃國昌見面。被問及是否跟軍購案有關，黃國昌表示，不是（跟軍購案有關），他跟謝長廷見面是很久以前的事，在軍購事件發生前好幾個月。

「德意志」進立院 民進黨團對齊府院節奏迎陣痛期

立法院新會期揭開序幕，民進黨黨團迎來近年來重大的權力結構變動。隨著長年主導議事的「永遠的總召」柯建銘逐漸退居幕後，由蔡其昌接掌總召，這不僅是人事更替，更象徵著「德意志」將更直接地進入國會攻防。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。