立院新會期 財部擬推3法案優先修法

立法院新會期開議，財政部將推動3項法案優先修法，其中遺產及贈與稅法部分條文修正草案尚由部會研議中，擬增訂被繼承人死亡前2年贈與配偶的財產所涉剩餘財產差額分配請求權相關規定。

立法院新會期於2月底開議，財政部預計推動3項法案優先修法，包含海關進口稅則、遺產及贈與稅法、財政收支劃分法等。

財政部說明，海關進口稅則部分稅則修正草案正在行政院審查中，此次修法是為了配合衛福部公告修正乳品用詞及品名標示規定，擬修正11項稅則的貨名。

遺產及贈與稅法部分條文修正草案涉及2項修正重點，主要是為了符合憲法判決、維護繼承人及受遺贈人財產權，預告期間已於今年2月23日屆滿，目前尚由部會研議中。

憲法法庭113年10月28日公告113年憲判字第11號判決，認為被繼承人死亡前2年內贈與配偶的財產，視為被繼承人的遺產，但對如何負擔遺產稅，欠缺明確規範，因此財政部擬推動修法，增訂特定親屬受贈財產經併計被繼承人遺產總額課稅者，各受贈財產的遺產稅額，以各受贈人為納稅義務人。

此外，修正草案也增訂被繼承人死亡前2年內贈與配偶的財產所涉剩餘財產差額分配請求權扣除額的計算及交付規定。

至於財政收支劃分法部分條文修正草案部分，現已送赴立法院審議。財政部說明，本次修法囊括5個重點，包括錢權併同考量調整統籌稅款規模；劃一市縣分配基礎；調劑地方財政盈虛；精進財政努力誘因機制；以及強化財政紀律，貫徹支出權責等。