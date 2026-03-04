綠營嘉市議員選舉8位登記參選人全部提名 市長議員完成布局搶先機

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
民進黨嘉市黨部執委會昨晚一致通過8名議員參選人完成登記者全數提名。提名人數與上屆相同，同為8席，將送中央黨部核備公告。圖／聯合報資料照片
嘉義市年底市長議員選舉戰鼓漸響，民進黨率先完成布局。市長由連任立委王美惠披掛上陣，力拚重返市政版圖；議員提名名單也在昨晚市黨部執委會拍板定案，東、西區共8席全數通過，綠營提前整隊完成，為年底選戰鳴槍起跑。嘉市黨部執委會由主委、同時也是現任議員黃大祐主持，會中一致通過8名完成登記者全數提名。提名人數與上屆相同，同為8席，將送中央黨部核備公告。綠營市長、議員提名布局完成，搶占選戰先機。

東區原規畫提名3三席，名單底定為尋求6連霸資深議員黃露慧、現任議員黃盈智，以及力拚重返議會前議員凌子楚，3人組合穩中求勝，兼顧經驗與回鍋實力，被視為東區基本盤關鍵部署。

西區戰況激烈，資深議員蔡文旭病逝，原規畫「3+1」提名4席，卻有5人完成登記。為避免初選內耗，執委會決議全數提名，包括爭取3連任的黃大祐、黨團總召林煒軒，以及立法院綠營總召蔡其昌子弟兵、從台中返鄉參戰的新人曾奕豪，還有曾參選議員的前劉厝里長許明對與執委陳品蓁，老將、新秀齊聚。

黃大祐直言，西區競爭壓力大，尤其市長黃敏惠挺姪子黃政融投入選戰，但他強調，選舉終究得回基層實力與服務成績，「靠自己打拚，才是勝選關鍵。」隨著提名底定，綠營市長議員戰線全面成形，年底選戰提前開打。

