綠高雄前鎮小港議員初選民調延長 6搶3新人老將對決戰況激烈

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
民進黨黨中央抽籤確定初選時程，高雄市第一周登場。圖／黃彥毓服務處提供
民進黨高雄市議員初選持續進行中，第十選區前鎮、小港區電話民調昨登場，不過因有效樣本數不足，將於今晚6時至10時30分續行民調。該選區呈現6搶3激烈競爭局面，隨著民調進入倒數時刻，新人與老將之間對決備受關注。

尋求連任包括現任議員鄭光峰、黃彥毓，兩人挾現任優勢與地方服務能量，希望穩住基本盤，在民調中守住席次，其中黃彥毓更喊出「搶救」訴求，積極爭取支持。

另一邊來勢洶洶的新人勢力，吳昱鋒、黃敬雅、林浤澤、黃雍秀4人積極搶攻基層，以年輕世代、政策主張與地方耕耘為訴求，試圖打破既有版圖。

前鎮、小港區市議員應選8席，目前席次為藍5席、綠3席。民進黨仍規畫提名3席，卻有6人表態參選，形成「6搶3」激戰格局，黨內人士直言，席次有限，戰況幾乎是「一半人要被淘汰」，競爭強度堪稱本屆初選之最。

此外，曾任4屆高雄市議員、後來北上擔任台北市勞動局長的陳信瑜，表態回鍋參選，她過去在前鎮、小港累積多年基層實力與知名度，回歸地方政壇，恐讓選戰更加複雜。

隨著電話民調進入最後階段，前鎮、小港這場「新人挑戰老將」的初選激戰，也成為民進黨高雄市議員提名戰中最受矚目的焦點，誰能在激烈態勢突圍，黨內外都在緊盯結果。

