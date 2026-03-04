聽新聞
冷眼集／綠淪桃花黨 不違法就沒事？

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

民進黨立委王定宇再度捲入桃色風波，儘管王定宇表示他目前是單身身分，並無違法情事，但法律僅是政治人物最低標準，特別是民進黨公職人員近年桃色事件不斷，豈是不違法就沒事？賴清德總統身為民進黨大家長，若不拿出魄力出手整頓，僅是表達「不滿」，恐難斬黨內桃花、也無法挽救民進黨形象。

王定宇對於這回桃色風波的辯解，一言以蔽之就是「我都離婚了，單身能奈我何？」但該案並非兩位單身人士交往如此單純，女方不只同時與富商過從甚密，兩人更曾因為王定宇，在車道發生拉扯，甚至鬧到對簿公堂。退一步言，王定宇如果認為和劉女是正常交友關係，出入女方住所，又何必壓低帽簷、低調以對？

民進黨近年來桃色風波不斷，包括：總統府前發言人丁允恭在高市府服務時，與女記者在辦公室曖昧不清；行政院前發言人陳宗彥在南市府服務期間委由八大業者約「小芸」；衛福部前次長王必勝更在爆出婚外情後高升；前立委趙天麟爆出婚外情後，退出二○二四立委選舉。

王定宇更是情史一籮筐，不但曾曖昧同黨發言人顏若芳，稱兩人只是「房東與房客」，成為政壇話題；而堂堂立法委員，服務處遭噴漆「Ｘ人妻很爽嗎、可惡」，竟不報案低調以對，也被質疑連自己都覺心虛。

一而再、再而三捲入桃色風波，除了王定宇本人挨批完全沒有自省能力，更加深外界對民進黨是「桃花黨」的印象。

民進黨立委王世堅也曾爆出婚外情，且前後八年被拍到的對象都是同一人，在王定宇桃色事件再添一樁後，政壇戲稱「還是堅哥專情」，但看在民眾眼裡，執政黨立委竟是這般水準，恐怕沒人笑得出來。

賴總統曾說過「民主，是民進黨的ＤＮＡ」，若再不加整頓，只怕民眾會認為「粉味，才是民進黨的ＤＮＡ」。

趙少康籲鄭習會「爭取不獨不武承諾」

國民黨主席鄭麗文傳規畫會見中共總書記習近平，中廣前董事長趙少康昨表示，「鄭習會」重點是：「能為台灣要到什麼？」如果能讓北京承諾「放棄台獨就不打台灣」就成功了；如果沒有辦法幫台灣爭取有利條件，不如不去。

撇婚外情 王定宇再捲桃色風波

民進黨立委王定宇再度捲入桃色風波，據鏡週刊報導，王定宇與名媛劉怡萱共同出入女方台北住處，劉同時又和愛爾麗董事長常如山過從甚密，關係複雜。傳出賴清德總統、民進黨秘書長徐國勇都對王定宇不只一次私生活出狀況表達不滿；民進黨表示，從政同志言行都須用更高標準自我規範。

