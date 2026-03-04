撇婚外情 王定宇再捲桃色風波

民進黨立委王定宇再度捲入桃色風波，據鏡週刊報導，王定宇與名媛劉怡萱共同出入女方台北住處，劉同時又和愛爾麗董事長常如山過從甚密，關係複雜。傳出賴清德總統、民進黨秘書長徐國勇都對王定宇不只一次私生活出狀況表達不滿；民進黨表示，從政同志言行都須用更高標準自我規範。

王定宇現為民進黨中常委，昨再爆緋聞事件，傳出徐國勇大罵「太離譜、太令我失望」，但記者查證時，徐國勇僅稱「我暫時沒有回應」。至於是否撤銷王的中常委資格，民進黨人士指出，程序上而言，黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

鏡週刊昨報導，王定宇早在去年初就與劉怡萱往來密切，被拍到兩人在去年十二月底，一起開車回女方台北住處，王手提大包小包、以帽子和口罩簡單變裝，還熟稔地按電梯樓層上樓，顯非首次前往。直到隔日中午，二人才再次現身，王定宇還在臉書發文偽裝自己早起工作，此後媒體又陸續拍到王進出女方豪宅過夜，舉動熟絡宛如住戶。

王定宇過去情史一籮筐，曾曖昧同黨發言人顏若芳，頻繁留宿過夜，不過兩人堅稱只是「房東與房客」，顏是以月租八千元分租給王當休息處；王定宇在台南的服務處也曾遭潑灑橘色油漆，並寫上「Ｘ人妻很爽嗎、可惡」，引發地方議論；狗仔葛斯齊更曾爆料，王定宇帶妻子以外的貌美女子與前總統蔡英文一起吃便當，兩人還在ＬＩＮＥ上互傳「我想要你」、「拿超級相片來」等曖昧訊息。

對於再度捲入桃色事件，王定宇表示，已於去年二月底和太太李淑吟協議離婚，並於去年八月完成身分證換證，雙方平和且仍為朋友，至於周刊報導的新對象，大家是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律，大家都是成年人了，各自對自己行為負責。

王定宇並指，這次報導是常如山涉犯性侵未遂，該案已由刑事警察局移送北檢偵辦中，常為了轉移焦點，刻意引導至男女情感，企圖脫罪。常如山對於相關指控均否認，並表示劉女任何言行均與愛爾麗集團無涉，對於感情事務占用公共資源，向社會大眾致歉。

民進黨派系人士表示，王定宇男女關係理不清，在黨內早就不是新聞，但若已無婚姻狀態，確實在法律上無置喙空間，但社會觀感恐怕才是重點，甚至會連帶傷害民進黨形象。

南市政界人士說，王定宇是「湧言會」大阿哥，算是重量級立委了，但這樁緋聞，多少衝擊政治前途及派系議員輔選，就看王後續能否更有效拆彈了。

王定宇前妻李淑吟的臉書近年鮮少出現和兩人有關的貼文，李最新一篇貼文是她上月廿四日分享回顧自己二○二一年貼文，並寫下「不哭不哭，眼淚是珍珠」，對照王定宇被扯入緋聞事件，引發聯想。