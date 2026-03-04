趙少康籲鄭習會「爭取不獨不武承諾」

國民黨主席鄭麗文傳規畫會見中共總書記習近平，中廣前董事長趙少康昨表示，「鄭習會」重點是：「能為台灣要到什麼？」如果能讓北京承諾「放棄台獨就不打台灣」就成功了；如果沒有辦法幫台灣爭取有利條件，不如不去。

趙少康說，從整個台灣角度，多溝通總是好，老死不相往來，不溝通也不是辦法。媒體追問「鄭習會」是否有機會幫二○二六加分？趙表示，當然有機會；「鄭習會」中，如陸方承諾「台獨我就打，不台獨我就不打」，鄭麗文就成功了。他認為，重點就是「不獨就不打，獨就打」，當鄭麗文要到這一點，老共願讓步，民進黨支持台獨力量也就小了，美國也不敢支持民進黨台獨，就贏了。

對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑昨表示，西方重要國家領導人一個個去見習近平，大家都沉默以對，為何鄭麗文要去，就開始罵？他再次呼籲支持者與黨內同志，不要害怕被抹紅，只要被問，就說：「連川普都要去見習近平，鄭麗文為什麼不能去？」