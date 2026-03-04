聽新聞
趙少康籲鄭習會「爭取不獨不武承諾」

聯合報／ 記者林麗玉鄭媁／台北報導

國民黨主席鄭麗文傳規畫會見中共總書記習近平，中廣前董事長趙少康昨表示，「鄭習會」重點是：「能為台灣要到什麼？」如果能讓北京承諾「放棄台獨就不打台灣」就成功了；如果沒有辦法幫台灣爭取有利條件，不如不去。

趙少康說，從整個台灣角度，多溝通總是好，老死不相往來，不溝通也不是辦法。媒體追問「鄭習會」是否有機會幫二○二六加分？趙表示，當然有機會；「鄭習會」中，如陸方承諾「台獨我就打，不台獨我就不打」，鄭麗文就成功了。他認為，重點就是「不獨就不打，獨就打」，當鄭麗文要到這一點，老共願讓步，民進黨支持台獨力量也就小了，美國也不敢支持民進黨台獨，就贏了。

對於「鄭習會」時間點，國民黨副主席蕭旭岑昨表示，西方重要國家領導人一個個去見習近平，大家都沉默以對，為何鄭麗文要去，就開始罵？他再次呼籲支持者與黨內同志，不要害怕被抹紅，只要被問，就說：「連川普都要去見習近平，鄭麗文為什麼不能去？」

台獨 趙少康 鄭麗文 蕭旭岑 鄭習會

傳將遭公部門提當選無效之訴 李貞秀：政治操作愚弄選民智慧

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴。李貞秀今天對此表達尊重，相信司法會獨立審判、做出公正判決，然而行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，想要透過政治操作推翻人民選擇，請不要再愚弄、看不起選民智慧。

李貞秀是否符合參選資格？ 內政部：應尊重主管機關權責審認

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴，李貞秀表示，行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，不要再愚弄、看不起選民智慧。內政部表示，李貞秀是否符合參選資格，應尊重相關主管機關之權責審認。

關稅生變 台美貿易協定效力 卓揆：待美通知

美國關稅政策生變，使台美甫簽訂的對等貿易協定效力遭到質疑。行政院長卓榮泰昨表示，美方曾稱會延續與各國談妥的關稅政策，政府會將台美對等貿易協定（ＡＲＴ）與投資合作備忘錄（ＭＯＵ）作為因應美國關稅政策的基礎，一旦確保台灣取得相對優勢，再將兩份文件及整體影響評估送入國會。

冷眼集／綠淪桃花黨 不違法就沒事？

民進黨立委王定宇再度捲入桃色風波，儘管王定宇表示他目前是單身身分，並無違法情事，但法律僅是政治人物最低標準，特別是民進黨公職人員近年桃色事件不斷，豈是不違法就沒事？賴清德總統身為民進黨大家長，若不拿出魄力出手整頓，僅是表達「不滿」，恐難斬黨內桃花、也無法挽救民進黨形象。

撇婚外情 王定宇再捲桃色風波

民進黨立委王定宇再度捲入桃色風波，據鏡週刊報導，王定宇與名媛劉怡萱共同出入女方台北住處，劉同時又和愛爾麗董事長常如山過從甚密，關係複雜。傳出賴清德總統、民進黨秘書長徐國勇都對王定宇不只一次私生活出狀況表達不滿；民進黨表示，從政同志言行都須用更高標準自我規範。

