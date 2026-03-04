聽新聞
軍購條例 藍明敲定黨版草案

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁黃婉婷／台北報導

立法院朝野黨團協商已獲共識，本周五院會將讓朝野三個版本軍購特別條例草案一讀付委，但國民黨對於軍購條例草案出現分歧，在黨中央提出「新台幣三五○○億元加Ｎ」預算規模的版本之後，國民黨前主席朱立倫子弟兵凌濤昨表態推動九千億元版本，並確保穩定交貨；國民黨將在明天召開立院黨團大會討論敲定，送出黨版草案。

國民黨版軍購條例草案經國民黨中央、智庫研議，將在「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，以「新台幣三五○○億元加Ｎ」的預算規模提出，當中的三五○○億元為美國去年十二月宣布八項對台軍售為確定項目，Ｎ則為未來加碼對美軍購預留空間，並納履約進度、懲罰條款，不過近幾天在外界熱議下，擬刪除懲罰機制入法，改以附帶決議方式處理。

行政院長卓榮泰昨表示，國家安全不能打折，不是任由殺價、喊價，不應有所謂「處罰」，到底處罰的是國家安全？還是處罰台灣人民？這點須講清楚。

立法院程序委員會昨討論本周五院會議程，在野黨以人數優勢通過提案，議事日程不確定。據了解，國民黨團本周四將召開黨團大會，確認軍購特別條例草案最終版本。

目前除行政院版為一點二五兆元預算上限，民眾黨團版預算上限為四千億元，國民黨中央則研議「三五○○億元加Ｎ」版本；但繼國民黨立委羅廷瑋前天稱「美方希望九千億元」，凌濤昨也表態應通過九千億元版本，且要逐案列管、項目公開，明定交付時程與驗收標準，依交貨進度給付價金，立法院逐年審查，不給黑箱空間。朱系人馬表態，被視為朱立倫出手，盼黨版出爐前仍有轉圜空間。

