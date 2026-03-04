聽新聞
關稅生變 台美貿易協定效力 卓揆：待美通知

聯合報／ 記者黃婉婷屈彥辰陳儷方／台北報導
行政院長卓榮泰（中）昨率台美經貿工作小組召集人鄭麗君（右二）、經濟部長龔明鑫（右）、農業部長陳駿季（左二）、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮（左）等人前往立法院，報告台美關稅談判結果及其影響，並接受立委質詢。記者杜建重／攝影
美國關稅政策生變，使台美甫簽訂的對等貿易協定效力遭到質疑。行政院長卓榮泰昨表示，美方曾稱會延續與各國談妥的關稅政策，政府會將台美對等貿易協定（ＡＲＴ）與投資合作備忘錄（ＭＯＵ）作為因應美國關稅政策的基礎，一旦確保台灣取得相對優勢，再將兩份文件及整體影響評估送入國會。

川普總統對等關稅遭美國最高法院判決無效，川普政府援引一九七四年貿易法一二二條款，自二月廿四日向全球徵收百分之十關稅且疊加最惠國（ＭＦＮ）稅率，川普更聲稱後續將提高至百分之十五疊加ＭＦＮ，但尚待發布正式文件。

經濟部產發署昨天舉行新春記者會，經濟部產發署長邱求慧表示，雖然看起來台美最新關稅與ＡＲＴ談定的百分之十五不疊加稅率相差不大，卻較不利台灣，因相較於台灣的競爭對手日韓，台灣還是多了疊加ＭＦＮ的差距。

立法院昨邀卓榮泰、行政院副院長兼台美經貿工作小組召集人鄭麗君等，進行專案報告。卓揆表示，美方曾表示，即便判決對以往決定不利，仍會延續已和各國談妥的關稅政策，因此各國持續推進對美談判並達成協議，我國也不例外，政府也密切關注一二二條款、三○一條款及擴大二三二（一九六二年貿易擴張法第二三二條）調查項目等。

卓揆說，政府核心目標不變，仍以維護國家產業最大利益為目標，判決後第一時間已與美方聯繫，美方稱將研議後續作為，完成後將通知台灣在內的已簽署貿易協議國家。

由於美國最高法院判決未影響攸關晶片關稅的二三二條款，但我國輸美豁免的農工產品仍因一二二條款調查而減少，卓揆坦言，對我國有利的協定項目如蝴蝶蘭就未包含在一二二條款豁免清單中，且隨時會修改，但台美協定具法律穩定性，不會隨修改變動，會以此基礎確保台灣相對優勢。

民進黨立委莊瑞雄質詢時，特地關切農業衝擊，並坦言對這次談判結果無法開心：以蝴蝶蘭為例，美國市場約占逾四成，關稅百分之十五稀釋全部利潤，毛豆、鬼頭刀也將受衝擊。

農業部長陳駿季表示，政府已備妥三百億元農安基金作為後盾，而蝴蝶蘭主要競爭對手國為荷蘭，對方也面臨同樣基礎的關稅。鄭麗君說，毛豆、鬼頭刀部分，若能鞏固美台協定成果，將能立足平等、相對優勢。

此外，台美對等貿易協定確立進口美規小客車降至零關稅，國民黨立委黃健豪憂心衝擊國產車，籲政府同步調降汽車貨物稅與進口零組件關稅，落實車價下降、提升競爭力。龔明鑫指出，現行貨物稅採定額減徵，已具備保護國產車效果，且未來國產車若自美國進口引擎、變速箱等關鍵零組件，同樣有零關稅優惠，至於日、歐等國家，將與財政部共同研議核算。

關稅 汽車零組件 台美關稅 貿易協定 蝴蝶蘭

傳將遭公部門提當選無效之訴 李貞秀：政治操作愚弄選民智慧

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴。李貞秀今天對此表達尊重，相信司法會獨立審判、做出公正判決，然而行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，想要透過政治操作推翻人民選擇，請不要再愚弄、看不起選民智慧。

李貞秀是否符合參選資格？ 內政部：應尊重主管機關權責審認

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴，李貞秀表示，行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，不要再愚弄、看不起選民智慧。內政部表示，李貞秀是否符合參選資格，應尊重相關主管機關之權責審認。

冷眼集／綠淪桃花黨 不違法就沒事？

民進黨立委王定宇再度捲入桃色風波，儘管王定宇表示他目前是單身身分，並無違法情事，但法律僅是政治人物最低標準，特別是民進黨公職人員近年桃色事件不斷，豈是不違法就沒事？賴清德總統身為民進黨大家長，若不拿出魄力出手整頓，僅是表達「不滿」，恐難斬黨內桃花、也無法挽救民進黨形象。

趙少康籲鄭習會「爭取不獨不武承諾」

國民黨主席鄭麗文傳規畫會見中共總書記習近平，中廣前董事長趙少康昨表示，「鄭習會」重點是：「能為台灣要到什麼？」如果能讓北京承諾「放棄台獨就不打台灣」就成功了；如果沒有辦法幫台灣爭取有利條件，不如不去。

撇婚外情 王定宇再捲桃色風波

民進黨立委王定宇再度捲入桃色風波，據鏡週刊報導，王定宇與名媛劉怡萱共同出入女方台北住處，劉同時又和愛爾麗董事長常如山過從甚密，關係複雜。傳出賴清德總統、民進黨秘書長徐國勇都對王定宇不只一次私生活出狀況表達不滿；民進黨表示，從政同志言行都須用更高標準自我規範。

