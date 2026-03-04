關稅生變 台美貿易協定效力 卓揆：待美通知

美國關稅政策生變，使台美甫簽訂的對等貿易協定效力遭到質疑。行政院長卓榮泰昨表示，美方曾稱會延續與各國談妥的關稅政策，政府會將台美對等貿易協定（ＡＲＴ）與投資合作備忘錄（ＭＯＵ）作為因應美國關稅政策的基礎，一旦確保台灣取得相對優勢，再將兩份文件及整體影響評估送入國會。

川普總統對等關稅遭美國最高法院判決無效，川普政府援引一九七四年貿易法一二二條款，自二月廿四日向全球徵收百分之十關稅且疊加最惠國（ＭＦＮ）稅率，川普更聲稱後續將提高至百分之十五疊加ＭＦＮ，但尚待發布正式文件。

經濟部產發署昨天舉行新春記者會，經濟部產發署長邱求慧表示，雖然看起來台美最新關稅與ＡＲＴ談定的百分之十五不疊加稅率相差不大，卻較不利台灣，因相較於台灣的競爭對手日韓，台灣還是多了疊加ＭＦＮ的差距。

立法院昨邀卓榮泰、行政院副院長兼台美經貿工作小組召集人鄭麗君等，進行專案報告。卓揆表示，美方曾表示，即便判決對以往決定不利，仍會延續已和各國談妥的關稅政策，因此各國持續推進對美談判並達成協議，我國也不例外，政府也密切關注一二二條款、三○一條款及擴大二三二（一九六二年貿易擴張法第二三二條）調查項目等。

卓揆說，政府核心目標不變，仍以維護國家產業最大利益為目標，判決後第一時間已與美方聯繫，美方稱將研議後續作為，完成後將通知台灣在內的已簽署貿易協議國家。

由於美國最高法院判決未影響攸關晶片關稅的二三二條款，但我國輸美豁免的農工產品仍因一二二條款調查而減少，卓揆坦言，對我國有利的協定項目如蝴蝶蘭就未包含在一二二條款豁免清單中，且隨時會修改，但台美協定具法律穩定性，不會隨修改變動，會以此基礎確保台灣相對優勢。

民進黨立委莊瑞雄質詢時，特地關切農業衝擊，並坦言對這次談判結果無法開心：以蝴蝶蘭為例，美國市場約占逾四成，關稅百分之十五稀釋全部利潤，毛豆、鬼頭刀也將受衝擊。

農業部長陳駿季表示，政府已備妥三百億元農安基金作為後盾，而蝴蝶蘭主要競爭對手國為荷蘭，對方也面臨同樣基礎的關稅。鄭麗君說，毛豆、鬼頭刀部分，若能鞏固美台協定成果，將能立足平等、相對優勢。

此外，台美對等貿易協定確立進口美規小客車降至零關稅，國民黨立委黃健豪憂心衝擊國產車，籲政府同步調降汽車貨物稅與進口零組件關稅，落實車價下降、提升競爭力。龔明鑫指出，現行貨物稅採定額減徵，已具備保護國產車效果，且未來國產車若自美國進口引擎、變速箱等關鍵零組件，同樣有零關稅優惠，至於日、歐等國家，將與財政部共同研議核算。