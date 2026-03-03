楊建綱拋新藍海戰略 打造西太平洋和平經濟利益鏈

川習會是否觸及台灣議題，引發關注。異康公司董事長楊建綱拋出「新藍海戰略」概念，要把第一島鏈打造成「西太平洋和平經濟利益鏈」，把台灣從戰略焦點，轉化為價值核心，讓台灣成為所有人都捨不得失去與破壞的地方。

楊建綱在臉書指出，如果台灣人民不想再被歷史問題、地緣政治、政黨惡鬥的風險漩渦拖著走，中美博弈要有突破的機會，甚至能互利共贏，就要換一個思維，「新藍海戰略」將是解方良藥。

楊建綱指出，第一島鏈長期被視為戰略封鎖線、地緣衝突線。但如果換個角度，把它變成中美共同經濟發展的利益鏈。台灣正是這條鏈條上最關鍵的樞紐。台灣在台灣海峽、巴士海峽與太平洋之間，是航運必經節點，是物流補給中樞，是天然戰略Hub。與其讓各國「爭奪台灣」，不如讓各國「需要台灣」。當台灣成為不可或缺的共同利益核心，戰爭成本就會高到沒人願意承擔。

楊建綱表示，順應美國要求開放市場，更希望兩岸穩定，對全世界開放，歡迎美、中、日、歐洲、中東，全世界資本把台灣變成全球資金、科技、人才匯聚的平台。和平，從來不只是道德呼籲，往往是利益權衡計算的結果。當資本在台灣扎根越深，維護台灣穩定的意願就越強。

楊建綱表示，不否認，台灣當然需要維持一定程度的軍事力量。基本防衛能力、必要嚇阻、國防現代化，這些都不能少。安全是底線，不是可以拿去做實驗的選項。但若成功將第一島鏈打造成「西太平洋和平經濟利益鏈」，台灣對全球開放投資、營造透明穩定的法治環境，越來越多國家、企業、資本深度布局台灣，整個區域風險因為「共同利益鏈」而下降，台海的「戰爭風險」就不存在。

楊建綱認為，當利益交織變深、衝突的代價變高，戰爭就不再是一個輕易被拿出來計算的選項。當風險消失，資源配置可以重新布局，避免無止境的軍費膨脹。可以把部分龐大的軍費壓力，轉為經濟建設的長期資本，把消耗型支出，轉為成長型投資。

楊建綱說，外資湧入，才能累積財源。財源豐沛，才能更新建設。建設升級，才能帶動產業創新。產業升級，才能讓收入翻倍。這不是口號，是邏輯。當資金流入台灣，可以升級港口、機場、交通、數位基礎建設。當建設升級，企業營運成本下降，產業效率提高。當產業升級，高附加價值產業增加，薪資自然上升。

他說，與其把預算鎖在恐懼循環裡，不如把資本投入創新循環中。軍費只能製造防衛能力。

產業升級，才能製造未來。當「第一島鏈共同利益鏈」的格局真的打開，台灣將成功從風險焦點轉為價值核心，當資金四面八方湧入，當投資環境穩定透明，當區域緊張降到最低，台灣就不再只是被動防守，而是主動布局。

楊建綱主張，減少無止境的軍費焦慮，把資源導向建設與創新，台灣能做的事情其實多到超乎想像。包括娛樂產業國際化，打造國際級科技主題樂園，結合VR、AR沉浸技術，引進全球IP與資金，建立亞洲觀光地標。發展大型會展中心（MICE）、影視文化城、民族文化村，串聯海洋遊憩與生態旅遊。爭取F1賽車、國際越野賽事落地，推動電競與遊戲經濟，創造高附加價值產業。讓台灣從「代工島」變成「體驗島」。

同時，整合AI、半導體與ICT產業，建立專屬半導體園區，對全球提供專業生產基地。推動跨世紀數位支付系統，建立更安全、更高效率的金融基礎設施。創造科技優勢變成全球創新中心。楊建綱說，在國際級醫療產業鏈方面，升級醫療設施與人才培育，發展國際醫療觀光，吸引全球來台健檢、美容、復健。發展智慧O2O醫療模式，提供線上線下整合服務。毛小孩的醫療與照護，創造愛心輸出產業。

楊建綱也提到，文化就是國力，更要成為軟實力，創造商業價值。可規畫身心靈療癒旅程，串聯宗教聖地與文化路線，整合故宮、寺廟、道場、廟會、民俗活動，古蹟典藏、文學資產。在教育與人才戰略方面，推動高等教育國際化，擴大全球招生，打造多元校園。深耕STEAM跨域教育，培養具備解決問題能力的未來人才。另外，建立全台藍色海洋經濟，升級北海岸、東海岸、西海岸港口、碼頭及海灘設施，發展衝浪、釣魚、潛水、觀海休閒。打造森林休閒、觀光農場、生態走廊。

楊建綱說，如果把第一島鏈從軍事對抗線，轉化為經濟利益鏈；把台灣從戰略焦點，轉化為價值核心；台灣的安全不再只是武器堆疊出來的恐怖平衡，而是共同利益交織形成的繁榮穩定。「新藍海戰略」讓台灣成為所有人都捨不得失去與破壞的地方。真正高明的戰略，是讓經濟實力本身成為安全的一部分，經濟果實是大家共享。如果成真，還有誰會一天到晚喊打喊殺？

楊建綱表示，希望台灣的經濟發展更上一層樓，全球利益交織影響到讓所有人都不願意失去它，要共同維護它，那種安全，才是最穩定、最持久。三月底當川習會討論到台灣的時候，希望創造新的典範，不是中美對弈，而是中美討論如何投資台灣，共同發展創造一個第一島鏈的經濟奇蹟。

他呼籲，中共總書記習近平發揮中華民族的共融精神，「忘掉打打打，而是好好愛台灣，珍惜台灣，建設台灣，」攜手美國總統川普共同打造「西太平洋和平經濟利益鏈」，為人類和平繁榮共同努力，「預祝川習共同成為今年諾貝爾和平獎得主。」