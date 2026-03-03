聽新聞
美國APEC資深官員拜會外交部 肯定台灣區域貢獻
美國APEC資深官員梅斯首度訪台，今天拜會外交部時重申美方挺台平等、尊嚴參與APEC，並肯定台灣長期推動區域經濟合作的貢獻，將共同強化緊密經貿夥伴關係。
外交部晚間發布新聞稿指出，美國「亞太經濟合作」（APEC）資深官員梅斯（Casey Mace）於2日至3日首度訪台，與台灣政府官員及產業界領袖就APEC及區域經貿合作等議題深入交換意見，外交部表達誠摯歡迎。
外交部表示，梅斯於今天上午拜會外交部常務次長葛葆萱，除重申美國政府堅定支持台灣平等、尊嚴參與APEC的立場，並肯定台灣長期以來對推動區域經濟成長與合作的貢獻。雙方同意台美應進一步深化在APEC的交流合作，強化台美緊密經貿夥伴關係，攜手因應全球挑戰。
外交部說明，梅斯是美國國務院資深職業外交官，曾擔任美國駐新加坡大使館代辦，並在川普總統第一任期間擔任白宮國安會東南亞事務首席顧問，另曾派駐印尼、澳大利亞及中國等國。梅斯此次訪台，有助增進台美對APEC及其他共同關切議題的相互瞭解及交流合作。
