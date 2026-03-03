快訊

已向當事警員道歉！基隆派出所長指導洗警用機車 「抹車吮指」被記申誡

美國APEC資深官員拜會外交部 肯定台灣區域貢獻

中央社／ 台北3日電
美國「亞太經濟合作」（APEC）資深官員梅斯（Casey Mace，左3）3日拜會外交部常務次長葛葆萱（右3），並與國組司長孫儉元（右2）等人合影。圖／外交部提供（中央社）
美國APEC資深官員梅斯首度訪台，今天拜會外交部時重申美方挺台平等、尊嚴參與APEC，並肯定台灣長期推動區域經濟合作的貢獻，將共同強化緊密經貿夥伴關係。

外交部晚間發布新聞稿指出，美國「亞太經濟合作」（APEC）資深官員梅斯（Casey Mace）於2日至3日首度訪台，與台灣政府官員及產業界領袖就APEC及區域經貿合作等議題深入交換意見，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，梅斯於今天上午拜會外交部常務次長葛葆萱，除重申美國政府堅定支持台灣平等、尊嚴參與APEC的立場，並肯定台灣長期以來對推動區域經濟成長與合作的貢獻。雙方同意台美應進一步深化在APEC的交流合作，強化台美緊密經貿夥伴關係，攜手因應全球挑戰。

外交部說明，梅斯是美國國務院資深職業外交官，曾擔任美國駐新加坡大使館代辦，並在川普總統第一任期間擔任白宮國安會東南亞事務首席顧問，另曾派駐印尼、澳大利亞及中國等國。梅斯此次訪台，有助增進台美對APEC及其他共同關切議題的相互瞭解及交流合作。

APEC 國安會 外交部 美國

相關新聞

傳將遭公部門提當選無效之訴 李貞秀：政治操作愚弄選民智慧

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴。李貞秀今天對此表達尊重，相信司法會獨立審判、做出公正判決，然而行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，想要透過政治操作推翻人民選擇，請不要再愚弄、看不起選民智慧。

李貞秀是否符合參選資格？ 內政部：應尊重主管機關權責審認

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴，李貞秀表示，行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，不要再愚弄、看不起選民智慧。內政部表示，李貞秀是否符合參選資格，應尊重相關主管機關之權責審認。

楊建綱拋新藍海戰略 打造西太平洋和平經濟利益鏈

川習會是否觸及台灣議題，引發關注。異康公司董事長楊建綱拋出「新藍海戰略」概念，要把第一島鏈打造成「西太平洋和平經濟利益鏈」，把台灣從戰略焦點，轉化為價值核心，讓台灣成為所有人都捨不得失去與破壞的地方。

【重磅快評】王定宇桃色爭議 考驗賴清德政治潔癖

為了逼退民進黨「萬年總召」柯建銘，賴清德總統日前不惜發動新系大軍「秀肌肉」，讓老柯知難而退。鏡週刊今天爆出民進黨立委王定宇桃色爭議，震驚黨政高層，衝擊民進黨形象和選情。與柯建銘相比，王定宇恐怕更難纏，考驗賴總統的政治潔癖。

中東戰事衝擊台股 卓榮泰曝國安基金入場條件

受中東戰事影響，台股今下跌771點，外界關注國安基金是否入場護盤。行政院長卓榮泰今在立法院答覆民進黨立委何欣純質詢時表示，政院會仿照過去的經驗，當股市波動到一定程度後，若認為國安基金有任何合理的正當意見來處理，會請國安基金委員討論。

