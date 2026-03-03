美國APEC資深官員拜會外交部 肯定台灣區域貢獻

受中東戰事影響，台股今下跌771點，外界關注國安基金是否入場護盤。行政院長卓榮泰今在立法院答覆民進黨立委何欣純質詢時表示，政院會仿照過去的經驗，當股市波動到一定程度後，若認為國安基金有任何合理的正當意見來處理，會請國安基金委員討論。

2026-03-03 18:55