【重磅快評】王定宇桃色爭議 考驗賴清德政治潔癖

聯合報／ 主筆室
民進黨立委王定宇再捲桃色風波。（記者蔡晉宇／攝）
為了逼退民進黨「萬年總召」柯建銘賴清德總統日前不惜發動新系大軍「秀肌肉」，讓老柯知難而退。鏡週刊今天爆出民進黨立委王定宇桃色爭議，震驚黨政高層，衝擊民進黨形象和選情。與柯建銘相比，王定宇恐怕更難纏，考驗賴總統的政治潔癖。

民進黨桃色新聞層出不窮，但下場大不同。前立委趙天麟、羅致政，選前爆出緋聞後不僅連任受阻，也未再獲高層重用，政治生命告終；立委王世堅雖被爆婚外情，但他坦然態度和獨特風格，在綠營占有一席之地。最特別的是，賴系的交通部前部長李孟諺雖因外遇緋聞請辭，後來仍獲高層青睞，轉任行政院有給職顧問。緋聞人士的差別待遇，凸顯層峰的「有色眼鏡」，也讓外界質疑民進黨的雙標。

身兼民進黨主席的賴清德去年底公開提醒黨公職，要嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，不得損害民進黨形象、違背人民期待。賴清德言者諄諄、但聽者藐藐，民進黨公職的離譜言行被中廣前董事長趙少康大酸是「貪腐、專政、愛粉味」。

王定宇多次被爆料桃色緋聞，從「王八千」到「奪小三」，網路罵名累累。名嘴周玉蔻抨擊，最噁心的就是「離婚單身梗」，多大年紀了，人際關係那麼複雜，「除掉他中常委資格也是剛好而已、下屆立委選舉直接掃他出門」；政治人物從政第一法則，遠離女（男）色、金錢誘惑，做不到，就滾蛋。

大罷免、大失敗後，柯建銘被迫卸任總召，扛下政治責任；王定宇雖是個人緋聞連環燒，卻嚴重傷害民進黨形象，外界更好奇，震怒的賴總統和民進黨秘書長徐國勇要怎麼處理王定宇？根據民進黨紀律評議裁決條例21條規定，「黨員關於非政治事務觸犯刑法者，依其破壞本黨名譽之輕重，應予除名以下處分」。

不過，王定宇是否黨紀處分要先送中評會議處，但中評會是派系競合的政治場域，柯建銘不分區立委的黨權源於中央授權，王定宇是台南區域立委、票選中常委，也是湧言會派系領袖，在綠營舉足輕重；王定宇難纏程度恐不輸柯建銘，賴清德可以逼退老柯，但能否處理王定宇？

王定宇爭議不只是一件桃色新聞，更是對民進黨內部派系權力與黨紀的試金石。賴清德能否像對付柯建銘那樣有效掌控局勢，或者必須以更精細的策略化解風暴，直接影響年底選情及民進黨的整體形象。王定宇事件，已不只是單純的緋聞，而是一場政治與道德的雙重考驗。

不論當事人如何詭辯，王定宇的行為當然不符合正常人的倫理三觀，更挑戰賴總統的政治廉潔神話；年底大選在即，黨內高層震怒其來有自，問題是動怒之後，如果王定宇依然故我，接下來發飆的就會是一般小老百姓了。

王定宇 柯建銘 賴清德 趙少康 民進黨

