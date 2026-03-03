李貞秀是否符合參選資格？ 內政部：應尊重主管機關權責審認

鏡週刊報導立委王定宇與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱有緋聞，據了解，她爆出過不少八卦緋聞，近年她則與常如山交好，兩人一起以集團名義捐贈警方裝備等做公益，近期演變為常如山遭她指控涉妨害性自主案，檢方偵辦中。

2026-03-03 14:37