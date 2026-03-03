藍委憂多隻黑天鵝疊加「台灣無法負荷」 卓榮泰：開發更多元市場

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片
台美貿易協定、關稅議題持續發展，國民黨立委羅廷瑋今質詢指出，台灣面臨中東軍事衝突、美股科技七巨頭所引發的AI支出黑洞、英國抵押貸款公司破產、中日衝突增溫，多隻黑天鵝疊加後，台灣恐無法負荷。行政院長卓榮泰回應，美國需花些時間處理中東軍事衝突，勢必衝擊美方與其他國家談判，也責成經濟部、中油台電針對整個能源供應，朝更多元開發市場嘗試。

美國對等關稅日前遭最高法院判決無效，川普政府援引其他法源向全球徵收15％關稅且疊加MFN。卓榮泰今赴立法院專報並備質詢。

羅廷瑋指出，立法院審查台美關稅協議的當下，美國與以色列現階段與伊朗的戰爭，無疑是台灣經貿發展面臨的最大地緣政治衝突，再加上美股科技七巨頭所引發的AI支出黑洞、英國抵押貸款公司MFS破產恐引發雷曼兄弟金融風暴，及中日衝突增溫，這些國際情勢疊加起來，恐怕是台灣無法負荷如此的國際情勢，政府要如何因應？

卓榮泰說，國際確實很多情勢是互相牽動，這次中東地區的一個軍事衝突，對美國而言，必須花費一些時間處理，也會讓美方處理其他國家談判時，時間難免有衝突，我方需更有耐心、積極地向美方進行緊密聯繫，盼能保有最優惠待遇。

卓榮泰指出，他也責成經濟部、中油及台電，對整個能源供應，朝更多元開發市場做更多嘗試，並啟動應變機制，尤其在戰爭後引發對國內民生、產業衝擊；今天也看到股市變化，美國跟其他幾個國家有重大政策宣告改變時候，也會受股市變化影響，已經要求金管會、財政部跟所有財金單位緊密注意，目前股市經過前幾波很強勁的漲勢體質是完好的，希望能夠在此時撐住、穩定股市未來發展。

羅廷瑋說，台美關稅協議的是目前我方唯一在手中，有機會掌握好好處理的，他質詢卓榮泰，我方簽署台美關稅協議的時候，是否經過上述的外部的整體壓力測試？若多隻的黑天鵝同時發生，政府現行工具是否足以承接台美關稅協議？

卓榮泰回應，政府在去年4月2日美方在宣布關稅前後，便做一些產業影響評估，這次美國最高法院判決之後，也再次針對判決後可能變化又評估過產業影響，未來再加上美方對現在所有談判內容的確認跟確保，完成行政院內部作業後就會送請立法院。

羅廷瑋又問，對122條款150天期限後的變數，政府目前掌握情況為何？行政院副院長鄭麗君說，我方已經跟美方取得聯繫，122條款是階段性的行政命令，美方後續有其他法律工具比如301調查，會密切關注。至於羅廷瑋憂心美方若要求基改食品進入校園，我方政府談判是否有談到？卓榮泰回應，基改因國內消費習慣與市場規範，不會有基改食品進入校園。

