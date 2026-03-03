快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文登國際期刊「外交事務」提三支柱嚇阻 台灣不必選邊站

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文。記者戴永華／攝影
國民黨主席鄭麗文。記者戴永華／攝影

國民黨主席鄭麗文今以「Taiwan Doesn’t Have to Choose 台灣不必選邊站」為題，於國際權威戰略期刊「Foreign Affairs」發表專文。她強調，面對北京華府在印太地區的競逐，台灣不應被迫陷入「選邊站」的二元對立框架，台灣真正的力量，在於保有戰略能動性與自主空間，「和平不是被動等待，而是需要嚇阻與對話並行的主動管理」。

鄭麗文在文中指出，台灣位居西太平洋戰略要衝，是全球供應鏈與半導體產業的核心節點，台海穩定不僅影響兩岸，更關乎全球經濟秩序與區域安全架構；台灣若能妥善處理兩岸關係，本身就是降低區域衝突風險的重要力量。

鄭麗文重申，國民黨的兩岸立場是堅持中華民國憲政體制，反對台灣獨立，以九二共識作為交流基礎；九二共識本質上是一種「戰略模糊」，提供雙方在不觸及主權爭議前提下進行對話的空間。

在國防政策上，鄭麗文提出「三支柱嚇阻」概念，包括有效軍力、專業且穩定的人才，以及避免誤判的溝通機制。她指出，單靠軍備堆疊無法創造和平，制度化危機管道與可預測的互動架構同樣是安全的一部分。

鄭麗文表示，台灣的民主制度與人權價值不可妥協，但維持和平不能僅依賴軍事嚇阻，更需要理性、可持續的兩岸機制，「真正強大的台灣，是能同時與北京與華府穩健合作的台灣」。

國民黨表示，未來將持續以務實理性的路線，向國際社會清楚說明台灣的和平方案，為兩岸穩定與區域安全負起責任。

九二共識 北京 國民黨 鄭麗文 華府

延伸閱讀

被酸「黨版軍購喬不攏」 國民黨：民進黨別把國防當流量工具

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

藍營金主「CK楊」談軍購：金額不是問題核心 程序合法與戰略合理才是

大屋頂下／〈鄭習會，談什麼？〉之一 中國人不打中國人

相關新聞

王定宇緋聞案牽扯富商感情糾紛 女主角過往新聞多

鏡週刊報導立委王定宇與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱有緋聞，據了解，她爆出過不少八卦緋聞，近年她則與常如山交好，兩人一起以集團名義捐贈警方裝備等做公益，近期演變為常如山遭她指控涉妨害性自主案，檢方偵辦中。

傳將遭公部門提當選無效之訴 李貞秀：政治操作愚弄選民智慧

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴。李貞秀今天對此表達尊重，相信司法會獨立審判、做出公正判決，然而行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，想要透過政治操作推翻人民選擇，請不要再愚弄、看不起選民智慧。

京華城案一審26日宣判 柯文哲透露綠營大老為他抱屈：沒證據才要編故事

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天說，此時毋需預設判決結果，到時候平常心看待就好，「有罪就有罪，沒罪就沒罪」，同時也透露有民進黨大老為他抱屈，「有罪證據拿出來就好，就是沒有證據所以要編故事」。

傳王定宇桃花案賴清德、徐國勇不滿 民進黨：黨職言行要有更高標準

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，有媒體報導，民進黨秘書長徐國勇得知此事後破口大罵，黨主席賴清德也非常不滿，不排除撤銷王定宇中常委身分。徐國勇回應，關於這議題他暫無回應；民進黨人士指出，程序上而言，黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

李貞秀爭議傳公部門提「當選無效之訴」 中選會回應了

民眾黨立委李貞秀資格爭議，政院表明不承認。有媒體報導，李貞秀參選資格部分，公部門後續將向法院提出當選無效之訴，相關選務缺失漏洞，今年九合一選舉將會補正。對此，中選會表示，將依中央選舉委員會組織法規定，提請委員會議審議後，依法作成決定。

李貞秀是否符合參選資格？ 內政部：應尊重主管機關權責審認

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴，李貞秀表示，行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，不要再愚弄、看不起選民智慧。內政部表示，李貞秀是否符合參選資格，應尊重相關主管機關之權責審認。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。