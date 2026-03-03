潘俊榮為總預算拜會韓國瑜 賴清德感謝工商界的支持

賴清德總統、海基會董事長蘇嘉全今天出席工商團體春節聯誼活動，工總理事長潘俊榮致詞時盛讚賴總統新春邀五院院長茶敘，是為了化解朝野對立，他在開工第二天就率領工總拜會立法院長韓國瑜與國民黨團總召傅崐萁，期望通過總預算，朝野不要再對立，賴總統隨後向這些工商大老致意，感謝他們對台灣的貢獻。

潘俊榮表示，朝野若持續對立對台灣而言就是空轉與內耗，工總只有160個產業工會，但占台灣產業53%GDP，他希望能化解衝突讓朝野和諧，趕快讓總預算通過，更向韓國瑜、傅崐萁鞠躬請託，希望朝野和諧讓產業能更壯大。潘俊榮強調，現在AI才會賺錢，台灣本來只有一個護國神山台積電，台灣現在在賴清德帶領下，每個產業都靠向AI，現在是整個護國群山要投資美國與全世界，要讓台灣成為世界關鍵產業。

賴總統隨後致詞時也向潘俊榮等工商大老鞠躬致意，感謝他們的支持，一起為台灣來打拚，台灣的AI比其他國家還壯大，特別感謝工商團體，他當總統之後感受很深，企業是安定社會，持續發展的力量，讓台灣的經濟成長率能不斷升高，平均薪資的年成長率也超過物價漲幅。

賴清德總統（左六）、海基會董事長蘇嘉全（右六）今天出席工商團體春節聯誼會，並與工總理事長潘俊榮（左五）等工商大老一起點亮燈籠，象徵一起打拚讓台灣走向世界。記者潘俊宏／攝影