快訊

美伊開打 外交部啟動護僑與友盟暢通聯繫確保協作

中央社／ 台北3日電
美伊開打導致中東情勢惡化，外交部亞非司副司長陳詠博3日說明外館援助情形。中央社
中東情勢緊張，外交部今天重申，以人身安全為第一優先啟動國際護僑行動，與當地僑民、台灣人保持聯繫，並與理念相近國保持管道暢通以確保進一步協作，針對不同客觀條件滾動調整計畫。

美國與以色列2026年2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。

外交部亞非司副司長陳詠博下午受訪表示，海灣6國都受到攻擊，位在阿拉伯聯合大公國的杜拜辦事處接到的求助電話最多，自2月28日以來每天約有40通，其次是兼轄卡達的沙烏地阿拉伯，每天約有30通。

關於求助內容，陳詠博說明，領空開放時間和班機訂票、改票等資訊是求助大宗；但畢竟當地國資訊混亂，駐處蒐集資訊並不是那麼容易。

陳詠博強調，外交部以僑民安全為第一優先，目前並沒有啟動撤僑計畫，在國際護僑行動的架構下，首先是跟當地僑民、台灣人保持聯繫，同時與理念相近國家保持管道暢通以確保進一步協作，以及包括情勢掌握、交通工具安排、就醫等行政協助。

陳詠博提到，目前仍以當地政府「不外出、就地避難」為安全指引，而非莽撞展開大規模動作；除非當事人自發性地表達強烈意願離境，駐外館處將提供對應協助。

根據外交部新聞稿，台灣駐以色列代表處2日協助2名滯留以色列台灣人經陸路離境並抵達約旦，由台灣駐約旦代表處接續提供協助。

對此，陳詠博說明，台灣駐以色列代表處在1日收到2名台灣人求助離境的需求，2日早上6時許就安排車輛將兩人於上午10時許送達約旦海關，由台灣駐約旦代表處在另一端接應並安置。

關於中國駐以色列使館通知中國公民登記撤離，包括台灣人，陳詠博則說，中國常利用類似機會政治統戰，進行文宣利用，實際上根本沒做，「台灣外交部是做實事的」。

陳詠博強調，駐外館處都有完整的緊急應變機制，針對不同客觀條件有不同的計畫、滾動式調整，並提供正確資訊給民眾。

以色列 德黑蘭 外交部 台灣人

王定宇緋聞案牽扯富商感情糾紛 女主角過往新聞多

鏡週刊報導立委王定宇與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱有緋聞，據了解，她爆出過不少八卦緋聞，近年她則與常如山交好，兩人一起以集團名義捐贈警方裝備等做公益，近期演變為常如山遭她指控涉妨害性自主案，檢方偵辦中。

傳將遭公部門提當選無效之訴 李貞秀：政治操作愚弄選民智慧

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴。李貞秀今天對此表達尊重，相信司法會獨立審判、做出公正判決，然而行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，想要透過政治操作推翻人民選擇，請不要再愚弄、看不起選民智慧。

京華城案一審26日宣判 柯文哲透露綠營大老為他抱屈：沒證據才要編故事

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天說，此時毋需預設判決結果，到時候平常心看待就好，「有罪就有罪，沒罪就沒罪」，同時也透露有民進黨大老為他抱屈，「有罪證據拿出來就好，就是沒有證據所以要編故事」。

傳王定宇桃花案賴清德、徐國勇不滿 民進黨：黨職言行要有更高標準

民進黨立委王定宇再捲入桃色風波，有媒體報導，民進黨秘書長徐國勇得知此事後破口大罵，黨主席賴清德也非常不滿，不排除撤銷王定宇中常委身分。徐國勇回應，關於這議題他暫無回應；民進黨人士指出，程序上而言，黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

李貞秀爭議傳公部門提「當選無效之訴」 中選會回應了

民眾黨立委李貞秀資格爭議，政院表明不承認。有媒體報導，李貞秀參選資格部分，公部門後續將向法院提出當選無效之訴，相關選務缺失漏洞，今年九合一選舉將會補正。對此，中選會表示，將依中央選舉委員會組織法規定，提請委員會議審議後，依法作成決定。

李貞秀是否符合參選資格？ 內政部：應尊重主管機關權責審認

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，傳出公部門將提出當選無效之訴，李貞秀表示，行政機關不能將司法當作政治鬥爭的工具，不要再愚弄、看不起選民智慧。內政部表示，李貞秀是否符合參選資格，應尊重相關主管機關之權責審認。

