美伊開打 外交部啟動護僑與友盟暢通聯繫確保協作

中東情勢緊張，外交部今天重申，以人身安全為第一優先啟動國際護僑行動，與當地僑民、台灣人保持聯繫，並與理念相近國保持管道暢通以確保進一步協作，針對不同客觀條件滾動調整計畫。

美國與以色列2026年2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。

外交部亞非司副司長陳詠博下午受訪表示，海灣6國都受到攻擊，位在阿拉伯聯合大公國的杜拜辦事處接到的求助電話最多，自2月28日以來每天約有40通，其次是兼轄卡達的沙烏地阿拉伯，每天約有30通。

關於求助內容，陳詠博說明，領空開放時間和班機訂票、改票等資訊是求助大宗；但畢竟當地國資訊混亂，駐處蒐集資訊並不是那麼容易。

陳詠博強調，外交部以僑民安全為第一優先，目前並沒有啟動撤僑計畫，在國際護僑行動的架構下，首先是跟當地僑民、台灣人保持聯繫，同時與理念相近國家保持管道暢通以確保進一步協作，以及包括情勢掌握、交通工具安排、就醫等行政協助。

陳詠博提到，目前仍以當地政府「不外出、就地避難」為安全指引，而非莽撞展開大規模動作；除非當事人自發性地表達強烈意願離境，駐外館處將提供對應協助。

根據外交部新聞稿，台灣駐以色列代表處2日協助2名滯留以色列台灣人經陸路離境並抵達約旦，由台灣駐約旦代表處接續提供協助。

對此，陳詠博說明，台灣駐以色列代表處在1日收到2名台灣人求助離境的需求，2日早上6時許就安排車輛將兩人於上午10時許送達約旦海關，由台灣駐約旦代表處在另一端接應並安置。

關於中國駐以色列使館通知中國公民登記撤離，包括台灣人，陳詠博則說，中國常利用類似機會政治統戰，進行文宣利用，實際上根本沒做，「台灣外交部是做實事的」。

陳詠博強調，駐外館處都有完整的緊急應變機制，針對不同客觀條件有不同的計畫、滾動式調整，並提供正確資訊給民眾。