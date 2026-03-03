民進黨大老幫喊冤？柯文哲親揭對話細節 大老身分曝「疑和總統不歡而散」

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午與律師團赴法務部聲請檢察官評鑑，接著在網路節目專訪時自曝，最近拜訪一位民進黨大老，對方也說知道他是被冤枉的，後來聽說賴清德總統有找大老去問話，最後鬧得不歡而散。據了解，柯文哲口中的這位民進黨大老，就是台灣日本關係協會會長謝長廷。民眾黨對此表示，沒有回應。

柯文哲中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，對於京華城案，他認為司法是國家最後一道防線，應該被人民信任，不能是政治工具、打壓反對黨的工具，「大罷免大失敗，檢察官是很重要的因素啦！」

柯文哲透露，近期有拜訪一位民進黨大老，對方直接和他說，知道他是冤枉的；該大老還說，如果有罪，起訴書不用寫800頁，證據拿出來就好，要寫800頁就是沒有證據才要編故事。

柯文哲說，後來聽說賴清德總統有找這位大老去問話，還問「是否懷疑我指揮辦這案子？」該大老直白說，沒懷疑賴總統，「但是你看，這很明顯不一樣，很多違法的行為，你當總統也沒講話啊」，後來兩人鬧得也不歡而散，大老和賴總統講說，「要這樣講我那證書還你好了。」